Sénégal: Un comité de normalisation installé pour 'représenter et gérer' le CNIA

Dakar — Un comité de normalisation chargé de "représenter et de gérer le Comité national interprofessionnel de l'arachide (CNIA) a été installé ce jeudi à Dakar, a constaté l'APS.

"Le Comité de normalisation [dont le mandat est] d'un an non renouvelable aura pour mission de représenter et de gérer le CNIA, conformément à la Loi d'orientation agro-sylvo-pastorale et au décret 2008-1260 et selon les textes statutaires réactualisés et validés", a expliqué Djibril Diop, venu représenter le ministre de l'Agriculture, de la Souveraineté alimentaire et de l'Elevage, à la cérémonie.

Le Comité de normalisation a été installé lors d'une assemblée générale extraordinaire du Comité national interprofessionnel de l'arachide.

Directeur de cabinet du secrétaire d'Etat aux organisations et à l'Encadrement paysan, Djibril Diop a salué le travail accompli pour garantir l'avenir du secteur de l'arachide.

"En validant vos textes statutaires, en mettant en place le Comité de normalisation qui doit vous mener vers des organes solides et inclusives, vous donnez un signal fort d'une interprofession prête à relever les défis de demain", a-t-il magnifié.

"Vous posez les bases d'une interprofession véritablement représentative, forte et proactive", a-t-il insisté.

Il a invité les acteurs de la filière "à cultiver [...] les valeurs d'unité, de vérité et d'action".

Le président du comité de normalisation, Cheikh Ahmadou Bamba Fall, se réjouissant du processus qui a abouti à l'installation du bureau, est revenu sur les défis à relever.

"Il faut que l'on soit très inclusif dans ce comité de normalisation. Au-delà, il va falloir que l'interprofession discute avec les autorités pour la négociation de l'accord que le CNIA avait signé avait le régime précédent", a-t-il suggéré.

"Nous allons travailler avec les autorités pour avoir un accord cadre", a-t-il dit. Il souligne que cet accord va permettre de faire des propositions qui vont émaner de l'ensemble des acteurs.

Pour lui, cette démarche permettra de conduire, de la meilleure manière, les campagnes agricoles à venir, en particulier la campagne de commercialisation.

Le Comité de normalisation fera "adopter ces mêmes textes statutaires par l'assemblée générale extraordinaire qui clôturera la mission du Comité de normalisation au plus tard le 31 mai 2026".

M. Diop indique qu'il veillera, "en conformité avec le nouveau cadre statutaire et réglementaire, à mettre en place, à partir de la base, les organes consultatifs tels que les collèges des familles professionnelles (production, transformation et commercialisation)".

"Le CNIA sera ainsi [...] décentralisé au moins, jusqu'au niveau régional", a-t-il indiqué.

Il mettra en place, selon lui, les organes statutaires et désignera des organes autonomes de contrôle et de surveillance.

Le comité est également chargé "d'ouvrir le CNIA aux nouveaux adhérents, organisations professionnelles agricoles remplissant les critères pour élargir la base représentative".

Le Comité permettra d'élaborer et de signer avec l'Etat, au nom du CNIA, un accord-cadre, et de veiller à son application.