Sénégal: Matam - Les équipes de NSFCI et USM reléguées, Haayo menacée

Matam — NSFCI et USM, les deux clubs de la région de Matam évoluant en Nationale 2 vont jouer l'année prochaine en division régionale après que leur relégation a été actée à une journée de la fin du championnat.

Noyau sportif football club Iyane (NSFCI) va retourner en division régionale, une année seulement après sa montée en Nationale 2.

Onzième au classement de la poule B avec 20 points après 21 journées sur 22, l'équipe basée à Taïba Ngèyène, dans la commune de Nabadji Civol ne pourra plus rattraper la première équipe non relégable, qui compte quatre points de plus que les pensionnaires de l'Académie Iyane.

Sur 21 matchs joués, NSFCI a concédé 9 défaites, signé 4 victoires et enregistré 8 nuls. L'équipe a aussi encaissé 30 buts et en a marqué 21.

De son côté, l'Union sportive de Matam (USM), après quatre saisons en N2, va retrouver le championnat régional.

A une journée de la fin du championnat, le club managé par Aly Mbaye n'a gagné que 4 matchs, pour 8 défaites et neuf nuls. Les joueurs du coach Ibrahima Thioub ont encaissé 33 buts et en ont marqué 19.

En division régionale la saison prochaine, ces deux clubs vont retrouver des équipes des communes de Matam, Ourossogui, Sinthiou Bamambé ou encore Nguidjilone qui évoluent en championnat régional, dont les demi-finales se jouent ce week-end au stade régional de Matam.

Haayo des Agnam, l'autre club de la région qui évolue en football amateur, en Nationale 1 est aussi menacé de relégation.

A six journées de la fin du championnat, le club de la commune des Agnam occupe la dernière place et compte 20 points.

Logée dans la poule B, les joueurs du technicien Abdou Gningue ont perdu à 10 reprises, pour seulement 4 victoires et 8 nuls. Les vert et blanc ont marqué 14 buts et en ont encaissé 22.