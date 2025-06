Congo-Kinshasa: Le Gouvernement Judith Sumwina totalise une année

Du 12 juin 2024 au 12 juin 2025, une année s'est déjà écoulée depuis l'investiture du Gouvernement Suminwa.

Au cours de son discours d'investiture devant les députés nationaux, la Première ministre Judith Sumwina avait défini les grandes orientations de son Gouvernement, objectifs, axes d'intervention et actions prioritaires en vue de guider ses décisions stratégiques et opérationnelles.

Ce cadre d'orientation stratégique est structuré en six piliers entre autres : construire une économie diversifiée et compétitive pour créer plus d'emplois et protéger le pouvoir d'achat des ménages ; Protéger le territoire national et sécuriser les personnes et leurs biens et garantir l'accès aux services sociaux de base

Selon la cheffe de l'exécutif national, ces six piliers permettront, par leurs synergies et leurs effets complémentaires et cumulatifs, d'accélérer le développement économique et social de la RDC.