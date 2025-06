Sénégal: Projet gazier GTA - Le nouveau cadre juridique désormais 'plus lisible et efficace' (officiel)

document

Dakar — Le nouveau cadre juridique du projet gazier Grand Tortue Ahmeyim (GTA) ne comporte plus d'ambiguïté et devrait permettre aux entreprises et populations du Sénégal et de la Mauritanie de bénéficier comme il faut de son exploitation, a assuré, jeudi, Pape Samba Ba, directeur général du contrôle et de la surveillance des opérations au ministère de l'Energie, du Pétrole et des Mines.

"Il n'y aura plus d'ambigüité, nous aurons un cadre lisible et efficace permettant à nos entreprises, de quelque ordre et quelque taille qu'elles soient, d'accéder aux opportunités qu'offre le GTA, de même que nos populations", a-t-il déclaré.

Il s'exprimait lors d'un atelier de vulgarisation du protocole d'accord sur les obligations du contenu local du projet gazier GTA, organisé par le secrétariat technique du Comité national de suivi du contenu local (ST-CNSCL)

La rencontre visait à informer les parties prenantes sur les dispositions de l'accord signé entre les deux pays, le 13 janvier 2025, à Nouakchott.

D'après M. Ba, cet atelier est "l'aboutissement d'un parcours diplomatique et institutionnel exigeant". Il vise en effet à mettre l'accent sur les mécanismes de mise en oeuvre, les obligations en matière de contenu local, ainsi que les perspectives.

"Pendant longtemps, des difficultés juridiques et administratives ont freiné l'application effective du contenu local pour le projet GTA", a-t-il indiqué.

Il a aussi relevé que les "écarts" entre les cadres légaux sénégalais et mauritaniens, les "divergences" dans certains régimes fiscaux et l'absence d'un réel mécanisme de suivi ont pu "limiter" la participation équitable des entreprises nationales aux chaines de valeur du projet.

"Tous ces obstacles étaient des freins à la montée en compétence de nos industries nationales et entravaient la transparence dans la gestion des contrats et employés", a souligné Pape Samba Ba.

Selon M. Ba, ce protocole d'accord établit un cadre "harmonisé" pour les achats, les contrats de sous-traitance, l'emploi et la formation, en promouvant la coopération économique et stratégique entre le Sénégal et la Mauritanie.

"Ainsi, les ambiguïtés juridiques d'hier appartiennent désormais au passé. Chaque acteur (Etat, entreprises et institutions) saura précisément à quelles exigences il est soumis, et comment le ST-CNSCL exercera son contrôle", assure le secrétaire technique du Comité national de suivi du contenu local, Mor Bakhoum.

Il a toutefois précisé que ce protocole n'est pas qu'un accord "formel" mais constitue "une feuille de route".

Selon M. Bakhoum, il permet de "garantir" que les retombées économiques et industrielles de l'exploitation gazière bénéficient d'abord aux privés sénégalais et mauritaniens, avant tout autre prestataire étranger.

"Le contenu local est l'un des piliers de la stratégie nationale de valorisation des ressources naturelles. Il ne doit pas être perçu comme une simple exigence réglementaire, mais comme une vraie opportunité de bâtir une économie plus inclusive, plus résiliente et plus compétitive", a de son côté estimé le président du CNSCL, Cheikh Ahmed Bamba Diagne.

