Sénégal: Richard-Toll - Le PR Diomaye Faye salue la CSS, « fierté sénégalaise » du sucre

Le Président de la République Bassirou Diomaye Diakhar Faye a entamé hier, jeudi 12 juin, sa tournée économique par la localité de Ndiayène Pendao, dans le département de Podor où il a visité les réalisations de la Koica, l'Agence coréenne de coopération internationale, et le Centre de groupage d'oignons de Boubé.

Après une première étape à Ndiayène Pendao, où il a salué la qualité exemplaire des relations entre le Sénégal et la Corée - une coopération qu'il a qualifiée d'« excellente et très conviviale », aux retombées concrètes dans l'agriculture et d'autres secteurs - le président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, s'est dit confiant quant à l'objectif de souveraineté alimentaire. Un objectif, selon lui, largement à portée, au regard du potentiel agricole considérable qu'offre la région.

Poursuivant sa visite, le chef de l'État a ensuite mis le cap sur Richard-Toll, où il a effectué une tournée sur les vastes chantiers de la Compagnie Sucrière Sénégalaise (CSS). Cette étape a permis de mettre en lumière le rôle central de l'entreprise dans la production nationale de sucre et son importance stratégique dans l'agro-industrie sénégalaise

A la Compagnie Sucrière Sénégalaise, le président de la République s'est entretenu avec les responsables de ce complexe industriel. Pour rappel, à l'origine, ce projet agro-industriel avait pour ambition de réduire la dépendance du pays aux importations de sucre tout en structurant une zone agricole moderne au nord du pays. Grâce à un aménagement foncier d'envergure et une maîtrise progressive de l'irrigation, la CSS a rapidement fait de Richard-Toll une ville-usine.

Il a salué les réalisations et assuré de l'accompagnement de l'État pour l'atteinte de l'autosuffisance en sucre dans le pays.

« Je salue l'engagement de la CSS qui est quand même une fierté sénégalaise au regard de la transformation du secteur et du nombre d'emplois qui sont créés ici, mais surtout de l'envergure des investissements qui ont été consentis sur des décennies et des décennies », a-t-il déclaré. Ces efforts, a-t-il ajouté, continuent avec une modernisation des équipements qui engagent encore d'autres investissements. Ce qui selon le Chef de l'Exécutif, contribue à accompagner l'État du Sénégal dans la perspective de la souveraineté alimentaire du pays.

« La CSS anticipe déjà dans cette montée des besoins en consommation de sucre qui restent à être satisfaits à l'état actuel déjà et qui veut passer de 140 000 tonnes à 220 000 tonnes avec évidemment d'autres leviers qui sont activés pour davantage d'optimisation dans les process de production de sucre fini et qui font aussi aider par les aménagements hydro-agricoles et les nouvelles techniques pour aller vers une production toujours plus grande », a expliqué le Président Diomaye.

Cependant, a-t-il rappelé, la CSS, dans cette perspective, peut compter sur l'accompagnement de l'État. « Aujourd'hui, nos objectifs et ceux de la CSS sont parfaitement alignés et orientés vers cet objectif stratégique qui est de satisfaire le marché national à partir de la production locale en veillant à ce que les prix soient maîtrisés pour que le consommateur puisse se satisfaire du produit sénégalais produit par la CSS où ailleurs », a-t-il expliqué.

Prenant la parole, le Directeur général de Compagnie Sucrière Sénégalaise, Guillaume Ransson, a tenu saluer la visite du Chef de l'État avant de rappeler que la CSS n'a cessé de grandir au fur et à mesure des années, des décennies, pour couvrir la demande nationale en sucre pour les consommateurs sénégalais. « A la fin des années 2000, la CSS avait une capacité de 90 000 tonnes de sucre par an, ce qui la plaçait alors à un bon niveau en termes de sucrerie dans la région. Mais à ce moment-là, on a décidé d'engager un grand plan de développement au cours des années 2010 et qui a fait faire un bond en avant à la CSS.

Avec le passage de 90 000 tonnes à 140 000 tonnes de sucre. C'est à peu près le potentiel actuel de la CSS. Et pour cela, nous avons déployé un plan d'investissement sur 10 ans de plus de 150 milliards de francs CFA, sans compter les investissements de renouvellement, puisque pour renouveler ces plantations, l'ensemble des équipements de l'usine, il faut déjà 7 à 8 milliards par an », a-t-il fait savoir.

Lors de cette tournée économique, le chef de l'État était accompagné du Dr Ibrahima Sy, Ministre de la Santé et de l'Action Sociale et Moussa Balla Fofana, Ministre de l'Urbanisme, des Collectivités Territoriales, et de l'Aménagement du Territoire. Le chef de l'Etat et la délégation qui l'accompagne poursuivront son périple ce vendredi à Ross Béthio et à Diama où il est prévu la visite d'une usine spécialisée dans la transformation agroalimentaire et un casier agricole.