Guinée Bissau: La grève dans l'éducation et la santé se prolonge, provoquant des inquiétudes

En Guinée-Bissau, le mouvement de grève réunissant des syndicats de l'éducation et de la santé dure désormais depuis cinq jours. Les médecins du principal hôpital de la capitale (qui n'en compte qu'un seul autre) affirment ne plus être payés depuis des mois. La ligue bissau-guinéenne des droits de l'homme tire la sonnette d'alarme et, face à l'urgence, demande aux médecins d'effectuer le service minimum. La situation a même contraint le président Umaro Sissoco Embalo à prendre la parole. Détails.

De retour au pays après une semaine de déplacements officiels, le président de la Guinée-Bissau a répondu à la presse. Les journalistes le questionnent sur la grève en cours à l'hôpital de Bissau, veulent savoir quand est-ce que les médecins percevront leurs salaires impayés, certains attendant depuis 17 mois. Une demande « incompréhensible », rétorque Sissoco Embalo, qui affirme que le gouvernement a payé ses dettes envers les fonctionnaires, et ajoute qu'il est impossible d'augmenter les salaires dans la fonction publique, étant donné les engagements budgétaires avec le Fonds monétaire international.

Le personnel de la justice rejoint la grève

En attendant, la grève se prolonge. L'hôpital de Bissau peine à accueillir ses patients, et les alternatives ne sont pas nombreuses. Bubacar Turé, président de la Ligue guinéenne des droits de l'homme, s'inquiète : « Il y a des femmes enceintes qui n'ont pas pu être prises en charge ! On est en pleine saison des pluies, et les cas d'accidents et de maladies se multiplient. Il n'y a pas d'alternative, mis à part l'hôpital militaire de Bissau, qui lui-même est limité dans ses capacités. L'autre solution, ce sont les cliniques privées, mais c'est trop cher pour la plupart des gens ! »

À cinq mois des élections présidentielles, les syndicats espèrent se faire entendre. Le personnel de la justice s'est joint à la grève des professeurs et des médecins, qui dure maintenant depuis une semaine, et pourrait se prolonger.