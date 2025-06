Cameroun: Camrail s'engage pour un chemin de fer écologique au pays

À l'occasion de la Journée mondiale de la protection de l'environnement, CAMRAIL met en lumière ses initiatives en faveur d'un transport ferroviaire plus respectueux de l'environnement, malgré les défis liés à l'incivisme et à l'urbanisation.

Souvent associée à la pollution, l'industrie du transport est en pleine mutation vers des pratiques plus durables. Au Cameroun, CAMRAIL, en tant qu'acteur majeur du transport ferroviaire, prend ce virage écologique avec sérieux, en multipliant les efforts pour réduire son empreinte environnementale.

L'incivisme, un obstacle à la propreté des rails

Le défi majeur reste l'utilisation abusive des rails comme dépotoirs, notamment dans les grandes agglomérations. Le tronçon Yaoundé-Obala est tristement célèbre à cet égard.

Pour CAMRAIL, ces comportements inciviques nuisent non seulement à l'environnement mais aussi à la sécurité des usagers.

Jean Bedim Nyambi, responsable environnemental et social au sein de l'entreprise, explique l'utilité du klaxon des trains, souvent perçu à tort comme une nuisance sonore : « Des personnes traversent les rails en écoutant de la musique, d'autres y tiennent des conversations. Le klaxon a pour rôle de signaler le danger et de prévenir les accidents. »

Une politique de proximité pour un chemin de fer vert

Face à ces défis, CAMRAIL a opté pour une approche inclusive à travers sa Politique de Proximité (PDP). Cette stratégie repose sur l'implication des communautés riveraines dans l'entretien écologique des voies ferrées. Chaque année, plus de 400 millions de FCFA sont investis pour équiper 169 chefs de village avec des outils adaptés : machettes, bottes, sifflets, lampes, etc.

Ce programme permet à environ 1 100 personnes de générer des revenus en participant au désherbage et à la sécurisation des rails. Au-delà de l'entretien des voies, cette politique contribue à l'amélioration du quotidien des populations : accès à l'eau potable pour 15 000 personnes, soutien aux écoles et centres de santé, et diverses actions sociales.

Des locomotives et infrastructures plus vertes

Soucieuse de moderniser son parc roulant tout en respectant les normes environnementales, CAMRAIL a acquis de nouvelles locomotives 3300 du constructeur General Electric, certifiées UIC 624 niveau 2. Ces engins, plus économes en énergie, permettent de réduire significativement les émissions de gaz à effet de serre.

Autre mesure phare : le remplacement progressif des traverses en bois, responsables de la déforestation, par des traverses en béton armé appelées bi-blocs, plus durables et écologiques.

Une gestion rigoureuse des pollutions et déchets

Pour prévenir les risques de pollution liés à ses activités, CAMRAIL s'est dotée de 15 kits absorbants, de motopompes et de bâches-réservoirs de grande capacité pour contenir d'éventuels déversements d'hydrocarbures. Elle a aussi construit un casier de traitement des terres polluées dans ses ateliers de Bassa.

L'entreprise a signé des partenariats avec des sociétés spécialisées dans la gestion des déchets dangereux et non dangereux, et veille à l'utilisation exclusive de produits chimiques autorisés par les autorités compétentes pour ses opérations de maintenance.

Lutte contre la déforestation et le braconnage

Dans le cadre de la préservation de la biodiversité, CAMRAIL interdit strictement le transport de bois et produits fauniques illégaux dans ses trains. Des campagnes de sensibilisation menées en collaboration avec des ONG visent à informer passagers, clients et riverains sur cette interdiction.

De plus, un mémorandum d'entente signé avec le ministère des Forêts et de la Faune renforce le contrôle des produits forestiers transportés et contribue à la lutte contre le braconnage.

Une ambition écologique partagée

CAMRAIL affirme sa volonté de rester un acteur clé de la transition écologique dans le secteur ferroviaire. Par ses investissements, ses partenariats et sa proximité avec les populations, l'entreprise trace la voie d'un rail durable et plus propre.

Mais elle rappelle que cette ambition ne pourra se concrétiser pleinement sans la collaboration des citoyens. Respecter les infrastructures, éviter d'y jeter des déchets et soutenir les initiatives vertes sont autant de gestes essentiels pour bâtir ensemble un avenir respectueux de l'environnement.

En cette Journée mondiale de l'environnement, CAMRAIL invite donc chacun à faire sa part pour préserver notre patrimoine naturel et contribuer à un transport ferroviaire véritablement écoresponsable.