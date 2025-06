Cote d'Ivoire: Célébration du PHI de l'Unesco - Le pays milite pour une gouvernance de l'eau au service de la vie et de la paix

La Côte d'Ivoire prend une part active à la célébration du 50e anniversaire du Programme Hydrologique Intergouvernemental (PHI) et du 60e anniversaire des sciences de l'eau de l'UNESCO, organisée au siège de l'Organisation à Paris. Ce programme, créé en 1975 dans la continuité de la Décennie hydrologique internationale (1965-1974), demeure à ce jour le seul cadre intergouvernemental du système des Nations unies entièrement dédié aux sciences de l'eau et au renforcement des capacités dans ce domaine stratégique.

À cette occasion, le Ministre ivoirien des Eaux et Forêts, M. Laurent Tchagba, est intervenu au nom du Président Alassane Ouattara, du Gouvernement et du peuple ivoirien. Il a salué l'initiative de l'UNESCO et rappelé l'importance du triptyque « Vie, Prospérité, Paix », fondement de toute politique de gestion durable de l'eau.

Devant un parterre de ministres, de représentants diplomatiques, d'experts et de partenaires au développement, le Ministre a insisté sur l'enjeu vital que représente l'accès à l'eau potable, en particulier en Afrique, où près d'un tiers de la population en est encore privé. Il a également mis en garde contre les effets dramatiques du changement climatique, notamment les sécheresses et les inondations de plus en plus fréquentes.

« L'eau est au coeur de la croissance inclusive que nous appelons de nos voeux », a-t-il déclaré, soulignant son rôle central dans des secteurs clés tels que l'agriculture, l'industrie et l'énergie.

Face à un potentiel hydrique africain encore sous-exploité, la Côte d'Ivoire mise sur la science, la formation et l'innovation pour relever les défis de la gestion de l'eau. Le Ministre a plaidé pour des investissements accrus dans la recherche hydrologique, considérant cette dernière comme un levier puissant pour améliorer la santé publique, renforcer la résilience climatique et garantir la sécurité hydrique.

Parmi les solutions préconisées figurent l'irrigation intelligente, la réutilisation des eaux usées traitées, la collecte des eaux de pluie, ainsi que l'amélioration des capacités de prévision et de gestion des barrages. Il a également mis en lumière le rôle croissant que peut jouer l'intelligence artificielle dans l'élaboration d'une gouvernance hydrique plus efficace, inclusive et anticipative.

« Faisons de la science de l'eau un levier d'émancipation, de développement souverain, et de paix durable sur tout le continent », a conclu le ministre, lançant un appel à une mobilisation collective pour libérer le potentiel hydrique africain au service de la vie, de la prospérité et de la paix.

La participation ivoirienne à cet événement de haut niveau s'inscrit dans la continuité des engagements du pays en matière de gouvernance de l'eau. En effet, par l'arrêté n°1068/MINEF/CAB du 26 septembre 2023, la Côte d'Ivoire s'est dotée d'un Comité National du Programme Hydrologique Intergouvernemental (CNPHI), confirmant ainsi sa volonté de contribuer activement à la mise en oeuvre des orientations du PHI.