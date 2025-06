Cameroun: Un nouveau rendez-vous sportif majeur à Douala

Le 20 juillet 2025, la ville de Douala accueillera la première édition du Madiba Run 4 Health, un événement sportif de grande envergure lancé par l'Union Camerounaise de Brasseries (UCB), sous la bannière de sa marque d'eau Madiba.

Placée sous le haut patronage du gouverneur du Littoral, Samuel Dieudonné Ivaha Diboua, cette compétition se veut autant une fête de la santé qu'un moment de mobilisation citoyenne.

C'est lors d'une conférence de presse tenue le mardi 10 juin 2025, à la salle des conférences du stade de la Réunification, que les contours de cette initiative ont été dévoilés à la presse. Les organisateurs, accompagnés des responsables de la Fédération Camerounaise d'Athlétisme, ont présenté les grandes lignes d'un événement qui entend marquer les esprits dès sa première édition.

Un concept accessible et inclusif

Le Madiba Run 4 Health combine deux volets : un semi-marathon (10 km et 21 km) réservé aux coureurs professionnels, et un walkathon (marche populaire) ouvert au grand public, sur des distances de 5 ou 10 km. L'ensemble des arrondissements de Douala seront mobilisés, avec des départs organisés dans chaque quartier afin de garantir une participation fluide et massive.

Les inscriptions sont simplifiées : il suffit de scanner le QR code disponible sur les supports de communication de la marque Madiba pour accéder au formulaire d'inscription. Chaque participant doit indiquer son quartier de résidence. Trois jours avant la course, un bilan médical obligatoire sera effectué pour attester de l'aptitude physique des coureurs et marcheurs.

Des récompenses à la hauteur de l'événement

Pour cette première édition, plus de 20 millions de FCFA seront distribués aux meilleurs coureurs. Les vainqueurs hommes et femmes recevront chacun 3 millions de FCFA, les deuxièmes 2 millions, et les troisièmes 1 million. Les coureurs classés de la 4e à la 10e place percevront des primes allant de 750.000 à 100.000 FCFA. Des prix spéciaux sont également prévus pour les clubs, ainsi que pour les personnes en situation de handicap.

Le parcours s'élancera depuis la place Super U à Bali et s'achèvera au stade de la Réunification rénové, pour un tracé officiel de 21 km.

Une première édition sous le signe du dynamisme

Porté par l'UCB en partenariat avec la Fédération Camerounaise d'Athlétisme et la Mairie de Douala, le Madiba Run 4 Health ambitionne d'attirer plus de 10.000 participants. Cette initiative se veut être une célébration du sport, un outil de promotion de la santé et un levier de cohésion sociale.

Ce premier Madiba Run s'annonce déjà comme un événement majeur dans le paysage sportif camerounais.