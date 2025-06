Congo-Kinshasa: À la DRC Mining Week, Américains et Européens affichent des approches différentes sur les minerais de RDC

En République démocratique du Congo (RDC), la DRC Mining Week, le plus important rassemblement des acteurs du secteur minier de la région, s'est déroulée du 11 au 13 juin 2025 à Lubumbashi, dans le sud de la RDC. Là où la stratégie américaine se concentre sur l'exploitation minière, l'Union européenne (UE) souhaite agir sur les chaînes de valeurs. Explications.

Cette DRC Mining Week, cette année, s'est caractérisée par une présence américaine très attendue. L'ambassadrice des États-Unis en RDC, Lucy Tamlyn, était notamment présente pour la première fois à cette rencontre et a exposé la nouvelle ambition économique de l'administration Trump sur le continent.

« Trop longtemps, nous avons été en retrait sur le continent », a reconnu l'ambassadrice américaine devant un parterre d'investisseurs, avant d'ajouter : « Nous nous concentrons désormais sur une croissance portée par l'investissement et le commerce. »

Les Américains veulent en effet diversifier leurs sources d'approvisionnement en minéraux nécessaires aux technologies de pointe - le cobalt, le coltan et le lithium - et dont la plupart des gisements se trouvent dans l'est de la RDC.

Pour y arriver, Lucy Tamlyn a insisté sur la nécessité de rétablir la paix dans l'est de la RDC et appelé au retrait de toutes les forces étrangères du pays.

Washington et Kinshasa sont en train de négocier un accord sur les minerais qui devrait permettre aux États-Unis d'accéder aux minéraux stratégiques de la RDC, en échange d'un soutien à la résolution du conflit avec le groupe politico-militaire AFC/M23. Avec cet accord, Washington espère pouvoir prospecter dans la région.

En attendant, une société américaine KoBold Metals a fait part de son intérêt pour le gisement de lithium à Manono dans le Katanga, région australe de la RDC.

Les Américains ont en outre investi plus de 6 milliards de dollars dans le corridor de Lobito, la rénovation de cette ligne ferroviaire allant de la Zambie à l'Angola, via la RDC, qui permettrait d'exporter les ressources minières de ces trois pays.

« Montrer que l'UE veut agir selon des standards durables »

Les diplomates européens ont également répondu présent à la DRC Mining Week. L'Union européenne, notamment, souhaite concrétiser le partenariat stratégique sur les chaines de valeurs signé avec la RDC en 2023 et dont la feuille de route avait été adoptée en décembre dernier.

Des dizaines d'entreprises européennes ont également répondu à l'appel de la DRC Mining Week. Parmi elles, la franco-belge Umicore, qui appuie la Société pour le traitement du terril de Lubumbashi (STL), propriété de la Gécamines, dans le recyclage de déchets industriels depuis l'année dernière.

Selon un communiqué d'Umicore publié en 2024, l'entreprise doit apporter son savoir à la STL et, en retour, bénéficie d'un accès exclusif a un élément chimique issu des déchets pour le développement de ses activités.

Une collaboration qui s'inscrit dans le cadre du partenariat stratégique sur les chaînes de valeurs signé entre la RDC et l'Union européenne.

Autour de tables rondes, de rencontres et autres échanges de cartes, Bruxelles souhaite aujourd'hui accélérer le processus : du recyclage à la mécanique en passant par les échanges de savoirs, un diplomate européen confie que « l'enjeu est aujourd'hui de montrer que l'Union européenne veut agir selon des standards durables aux côtés du gouvernement et de la société civile ».

Et parmi les projets en préparation, la signature d'un accord entre le ministère congolais des Mines, le Musée royal d'Afrique et le Bureau français de recherches géologiques et minières (BRGM) pour un soutien à la numérisation et la gestion par l'État congolais des archives minières.