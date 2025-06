Sénégal: Ferme de Silaine - Vers la création de 200 emplois

Le ministre de la Microfinance et de l'Économie sociale et solidaire s'est engagé à relancer les activités de la ferme du village de Silane (commune de Ngogom, département de Bambey). Á travers cette initiative, Alioune Dione veut motiver les jeunes à travailler davantage dans le secteur de l'agriculture.

L'État du Sénégal veut créer 200 emplois à la ferme agricole de Silane. L'information a été donnée par le ministre de la Microfinance et de l'Économie sociale et solidaire, Alioune Dione, hier, à l'occasion d'une visite de terrain au village de Silane et au Centre nationale de recherches agronomiques (Cnra) de Bambey.

Selon le Dr Dione, la relance des activités de la ferme de Silane se fera dans un futur proche à travers un changement de paradigme, en y mettant toutes les conditions et tout ce qu'il y a comme leviers nécessaires pour pousser les jeunes à aller vers l'agriculture. «Nous avons noté sur place des difficultés d'animation technique nécessaire, des problèmes de moyens financiers, de mobilisation et de pérennisation. Nous avons prévu un budget suffisant et l'exécution des travaux de relance commencera bientôt», a- t-il annoncé.

Le ministre a également informé qu'à la fin des travaux, les autorités administratives de la région de Diourbel procéderont à la sélection des profils par le biais d'un appel à candidatures. La ferme de Silane a été créée par l'Agence nationale pour la promotion de l'emploi des jeunes (Anpej) durant le régime du Président Macky Sall. L'implantation de cet espace agricole avait permis aux populations (jeunes et femmes) de cette contrée de faire des productions dans plusieurs domaines (agriculture, élevage, aviculture, pisciculture etc.). Mais les rendements ont connu une baisse depuis quelques années.

Le ministre Alioune Dione a souligné que ce ralentissement a poussé son ministère et la direction de l'Anpej à réagir pour redynamiser les activités. Il a promis d'oeuvrer sur la traçabilité des dépenses et la pérennité des investissements. «Il est inadmissible que les fonds de l'État disparaissent sans que les populations sentent l'impact. Nous allons travailler pour avoir une production permanente et intensive», a- t-il ajouté.

Après Silane, le ministre de de la Microfinance et de l'Économie sociale et solidaire a visité le Cnra de Bambey. La direction de ce centre national s'est engagée à mettre des champs à la disposition des coopératives agricoles communautaires de Bambey pour la production de quantité importantes de semences.