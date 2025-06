Burkina Faso: Traités et accords internationaux - Harmoniser les vues pour plus d'efficacité

Le ministère des Affaires étrangères, de la Coopération régionale et des Burkinabè de l'extérieur a organisé, le jeudi 12 juin 2025, à Ouagadougou, un séminaire sur la conclusion des traités et accords internationaux au Burkina Faso en faveur des secrétaires et les directeurs des affaires juridiques des ministères et institutions.

Dans le but d'assurer une meilleure compréhension du processus de conclusion des Traités et Accords internationaux et renforcer les bonnes pratiques administratives, le ministère des Affaires étrangères, de la Coopération régionale et des Burkinabè de l'extérieur a tenu une rencontre, le jeudi 12 juin 2025, dans la capitale burkinabè. Elle a regroupé des secrétaires et directeurs des affaires juridiques des ministères et institutions.

Ce rendez-vous qui s'est voulu un cadre d'échanges avait pour thème principale : « La conclusion des Traités et Accords internationaux ». La thématique a permis aux participants de se pencher sur le rôle du ministère en charge des affaires étrangères dans le processus de conclusions des Traités et Accords internationaux et l'appréhension des enjeux liés à la conclusion et Traités internationaux. En sus, le séminaire va permettre de clarifier les procédures d'Etat et institutionnelles de ratification et d'entrée en vigueur de ces Traités au Burkina Faso.

La cérémonie d'ouverture a été présidée par le directeur de cabinet du ministre des Affaires étrangères, de la Coopération régionale et des Burkinabè de l'extérieur, Dieudonné Désiré Sougouri. A l'entendre, les choix en matière de politique étrangère conduisent à conclure des Traités et signer des conventions de natures diverses, qu'ils soient d'ordre économique, politique, sécuritaire ou environnemental avec le reste du monde.

Assurer une cohérence dans la gestion des engagements internationaux

Il a affirmé que d'autres ministères et institutions contribuent aussi à la conclusion de ces conventions dans leurs secteurs d'activités, au nom du Burkina Faso. Et cela peut être, a-t-il souligné, à l'origine de l'incohérence dans l'action gouvernementale. En plus, il a confié qu'il serait totalement inutile de conclure des Traités qui se contredisent. De ce fait, M. Sougouri a indiqué que ce séminaire est organisé pour travailler à une amélioration continue et un renforcement de la coordination entre les différents départements ministériels et celui des affaires étrangères dans l'action diplomatique.

Il a également déclaré que la rencontre va aider les acteurs à parler le même langage. De l'avis de Dieudonné Sougouri, ce séminaire est à sa IIe édition et les progrès ont été constatés. Pour l'occasion, il a salué l'accompagnement et les efforts consentis par les ministères et les institutions pour contribuer au renforcement et à la consolidation des acquis.