Sénégal: Hausse de chiffre d'affaires dans les services et le commerce au mois de mars

Au mois de mars 2025, le chiffre d'affaires (Ca) des services ainsi que celui du commerce progressent respectivement de 15,6% et de 14,8% par rapport au mois précédent. C'est ce qu'informe l'Agence nationale de la statistique et de la démographie (Ansd).

L'accroissement du Ca des services est principalement dû à la bonne dynamique des «Activités spécialisées, scientifiques et techniques» qui ont connu une hausse de 73,0%, d'«Enseignement» avec un raffermissement de 33,4%, des «Activités financières et d'assurance» augmentant de 25,0% et du «Transport» (+14,5%).

S'agissant du commerce, la progression du Ca est tirée par celle de l'activité de «Commerce de gros» (+37,5%), de « Commerce et réparation d'automobiles et de motocycles » (+9,8%) et de «Commerce de détail » (+7,5%).