Sénégal: Bassirou Diomaye Faye - « Les objectifs de souveraineté alimentaire sont à notre portée »

Le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, est arrivé hier à Saint-Louis, marquant le début d'une visite de deux jours dans le Pôle territoire Nord.

À son arrivée à l'aéroport Ousmane Masseck Ndiaye, le chef de l'État a été chaleureusement accueilli par le gouverneur de la région, accompagné des autorités administratives, des élus locaux et d'un détachement militaire qui lui a rendu les honneurs. La délégation présidentielle a ensuite fait cap sur le départements de Dagana et Podor.

PODOR - Le président de la République a entamé hier sa tournée dans le Nord du pays. À Ndiayéne Pendao (Podor), première étape de son périple, Bassirou Diomaye Faye a effectué une visite guidée des projets financés par l'Agence coréenne de coopération internationale (Koica) et du Centre de groupage d'oignons de Boubé. « Les périmètres que nous visitons nous confortent dans l'idée que les objectifs de souveraineté alimentaire sont à notre portée et dans le court terme », a déclaré le président de la République. Devant les producteurs, il a rappelé l'option de faire de l'agriculture le fer de lance de l'économie nationale.

« Il s'agira de faire en sorte que le Sénégal puisse être en mesure d'assurer sa souveraineté alimentaire, non pas seulement avec la spéculation du riz, mais aussi avec les autres spéculations », a-t-il insisté. Il a par ailleurs loué la coopération sénégalo-coréenne, notamment dans le domaine agricole. « La coopération entre le Sénégal et la Corée du Sud est excellente et très conviviale.

Elle donne des résultats concrets, notamment dans le domaine de l'agriculture, mais aussi dans d'autres secteurs », a déclaré le chef de l'État, qui avait à ses côté plusieurs membres du gouvernement. Il s'agit entre autres des ministres de l'Agriculture, de la Souveraineté alimentaire et de l'Elevage Mabouba Diagne, de ses homologues Serigne Guèye Diop (ministre de l'Industrie et du Commerce), Moussa Bala Fofana (en charge de l'Urbanisme, des Collectivités territoriale et de l'Aménagement du territoire), et Ibrahima Sy (ministre de la Santé et de l'Action sociale.