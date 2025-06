Sénégal: Université, Isep, métiers d'avenir - Universalon s'ouvre au public au Cices ce 13 juin

Sur initiative du ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, la première édition du salon de l'orientation, de l'apprentissage et de la formation dénommé Universalon sera ouverte, aujourd'hui, au Cices.

Pendant trois jours (13 au 15 juin), tous les acteurs de la communauté universitaire nationale vont se retrouver pour présenter les offres de formation dans les établissements d'enseignement supérieur.

Le 15 mai dernier, le ministre de l'Enseignement supérieur, lors du lancement de la plateforme Campusen, avait donné les grands axes de ce salon. Abdourahmane Diouf avait déclaré qu'il s'agit d'un salon de l'orientation, de l'apprentissage et de la formation. L'événement, avait expliqué M. Diouf, vise à informer les futurs bacheliers et leurs parents sur l'offre de formation dans les universités et les Instituts supérieurs d'enseignement professionnel (Isep). Selon le ministre, les candidats au Baccalauréat doivent être informés sur l'offre de formation dans les établissements d'enseignement supérieur.

L'idée, c'est de réussir l'orientation des bacheliers en leur présentant, lors du salon, les diverses offres de formation dans les établissements publics d'enseignement supérieur, mais également dans le privé. Cet événement d'envergure nationale, explique le ministère sur son site Web, est destiné à l'ensemble des élèves, étudiants, parents, professionnels de l'éducation et partenaires du système éducatif.

Il s'agit de favoriser une meilleure orientation académique et professionnelle. Universalon offrira un espace d'échanges, d'information et d'accompagnement autour des opportunités de formation, des parcours universitaires et des métiers porteurs en lien avec les besoins actuels et futurs du marché de l'emploi.