Sénégal: Ziguinchor - L'hôpital régional doté d'une unité diabéto-endocrinologie

Le Centre hospitalier régional de Ziguinchor (Chrz) a été doté d'un nouveau service de diabétologie-endocrinologie, fruit d'un partenariat exemplaire et d'un élan de solidarité porté par Dr Martin Carvalho.

Cette infrastructure moderne, évaluée à 150 millions de FCfa, marque un tournant majeur dans la prise en charge des maladies métaboliques dans la région Sud du Sénégal. Elle a été inaugurée, hier, par le ministre de la Communication, des Télécommunications et du Numérique, Alioune Sall.

ZIGUINCHOR - Dans un contexte où le diabète connaît une progression alarmante au Sénégal, avec une prévalence estimée à plus de 3,4 % de la population adulte, l'inauguration du nouveau service de diabétologie-endocrinologie au Centre hospitalier régional de Ziguinchor sonne comme une réponse urgente et nécessaire. Sa mise en service est une réponse concrète à un fléau silencieux. Ledit centre flambant neuf, doté de deux blocs spécialisés (l'un pour l'hébergement et l'autre dédié à la chirurgie vasculaire), se positionne comme une référence dans la prise en charge des maladies endocriniennes et métaboliques dans la capitale régionale du Sud. À l'origine de cette initiative, le Dr Martin Carvalho, médecin sénégalais spécialiste en diabétologie installé à Marseille.

Déjà à l'oeuvre en 2011 avec la construction d'un centre similaire à Thiès, il renouvelle son engagement en offrant cette infrastructure à Ziguinchor. Selon lui, chaque citoyen doit essayer d'être utile à son pays dans la mesure où l'État ne peut pas tout faire. « J'ai décidé de m'engager dans ce chantier pour aider les populations de mon pays à accéder à des soins de qualité », résume-t-il avec humilité. Poursuivant, il rappelle que son ambition, c'est d'étendre ce modèle à toutes les régions du Sénégal, avec un voeu de pérennité. Venu présider la cérémonie d'inauguration, le ministre de la Communication, des Télécommunications et du Numérique, Alioune Sall, a salué « un acte de générosité exemplaire », en phase avec la « Vision 2050 » du Président Bassirou Diomaye Faye.

Le ministre a également réaffirmé l'engagement du gouvernement à soutenir ce type d'initiatives, notamment en matière de formation continue pour les personnels de santé. Avec seulement trois spécialistes en diabétologie dans toute la région dont deux désormais installés au sein du centre hospitalier régional de Ziguinchor et un à l'hôpital de la Paix, cette nouvelle unité va permettre de renforcer l'offre de soins, mais aussi de former une nouvelle génération de médecins. « Ce centre, c'est aussi une opportunité pour améliorer le système de santé global du pays », a souligné le ministre Alioune Sall. Pour Gabriel Massène Senghor, directeur général du Chrz, cette infrastructure est bien plus qu'un bâtiment. « Elle est l'espoir d'une prise en charge de qualité, adaptée et humaine, pour des centaines voire des milliers de patients, souvent issus de milieux défavorisés », affirme-t-il.

Dr Senghor précise que 80 % des patients sont malheureusement diagnostiqués à un stade avancé, ce qui accentue la mortalité et la souffrance des familles. Quant au président de l'Association des diabétiques de la Casamance, Babacar Wade, il a mis l'accent sur la dimension sociale du projet. « C'est un joyau. Mais, il faut aller plus loin, c'est-à-dire, subventionner les médicaments pour permettre à chaque patient de se soigner à moindre coût. Le diabète est une maladie invalidante qui appauvrit les familles », plaide-t-il.