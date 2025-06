Sénégal: Réforme de la gouvernance financière - La SNR, un pilier stratégique dans la restructuration du secteur public

Inscrite dans une dynamique de transformation et de transparence, la Société nationale de recouvrement (SNR) entend élargir son champ d'action aux secteurs public et parapublic.

Portée par une vision renouvelée et des mécanismes juridiquement solides, elle ambitionne de devenir un acteur majeur de la gestion des actifs et du passif de l'État. Son directeur général, Me Babacar Ndiaye, a réaffirmé cet engagement lors d'un échange avec les journalistes économiques du Sénégal.

Dans un contexte de modernisation des outils de gestion publique, la Société nationale de recouvrement (SNR) a exprimé son ambition d'étendre ses missions aux secteurs public et parapublic. À travers des dispositifs innovants et économiquement performants, l'institution entend renforcer son rôle dans le recouvrement des créances, la valorisation des actifs et la gestion optimisée du passif public.

« Notre mission s'inscrit désormais dans une vision plus large, en adéquation avec l'Agenda Sénégal 2050. Nous souhaitons faire de la SNR un acteur de référence, en misant sur des mécanismes juridiquement robustes et efficaces sur le plan économique », a déclaré Me Babacar Ndiaye, directeur général de la SNR, ce jeudi, à l'occasion d'une journée d'échanges avec le Collectif des journalistes économiques du Sénégal (COJES).

Il a par ailleurs souligné que, par son action, la SNR contribue à restaurer la confiance dans le système bancaire, à protéger les intérêts des créanciers publics, et à participer activement à la stabilité financière du pays.

Une structure née d'une volonté d'assainissement

Créée par la loi n°91-21 du 16 février 1991, la SNR a vu le jour pour reprendre les droits et obligations de six banques nationales alors en liquidation : la Banque nationale pour le développement économique du Sénégal (BNDS), l'Union sénégalaise de banque (USB), Assurbank, la Sonaga, la Sonabank, ainsi que la société financière Sofisédit.

Selon Me Ndiaye, « derrière cette décision de l'État se trouvait une volonté claire : assainir le secteur financier national, préserver les intérêts des déposants, et garantir une gestion rigoureuse des créances compromises issues de ces établissements bancaires ».

Depuis lors, la SNR agit comme un véritable syndic public, chargé de la gestion, du suivi et du recouvrement des créances parmi les plus complexes et sensibles de l'écosystème financier national.

Vers une réforme juridique en profondeur

Consciente des nouveaux enjeux institutionnels, économiques et technologiques, la SNR s'inscrit désormais dans un processus de réforme. La révision de la loi 91-21 est en cours, avec pour objectif d'adapter le cadre juridique de l'institution aux exigences contemporaines et futures.

« Il s'agit de doter la SNR d'un environnement légal plus flexible et mieux aligné avec les réalités du terrain », a précisé Me Ndiaye, en mettant l'accent sur les principes de transparence, d'ouverture et de pédagogie.

Légitimité renforcée par la transparence

Présent à cette rencontre, le coordonnateur du COJES, M. Dialigué Faye, a salué l'initiative, estimant que ces échanges participent à la consolidation de la confiance entre institutions et citoyens.

« Une institution qui accepte de se faire comprendre, d'expliquer son action et de répondre aux interrogations publiques renforce sa légitimité démocratique », a-t-il déclaré.

Il a également souligné l'importance de mieux appréhender les enjeux juridiques, financiers et institutionnels liés au recouvrement des créances publiques. Comprendre le rôle spécifique de la SNR dans la stratégie économique de l'État, a-t-il poursuivi, est fondamental pour permettre aux journalistes de produire une information économique à la fois rigoureuse, indépendante et accessible au plus grand nombre.