Sénégal: Bambey - Relance de la ferme ANPEJ de Silane - Le ministre Alioune Dione annonce la création d'emplois

Le ministre de la Microfinance, de l'Economie sociale et solidaire, Dr Alioune Dione, a effectué une visite de travail au niveau de la ferme agricole de Silane, située dans la commune de Ngogom, pour procéder au lancement des activités.

C'est dans le cadre d'un partenariat entre la Direction générale de l'ANPEJ et le ministère de la Microfinance, de l'Economie sociale et solidaire, à travers la Direction de la Stratégie, matérialisée par une convention, en vue de tendre vers la création d'emplois.

Le ministre de la Microfinance, de l'Economie sociale et solidaire, Dr Alioune Dione, en visite à la ferme de Silane, annonce la création d'autos emplois collectifs à travers les coopératives de productions solidaires d'emplois. La relance des activités de cette ferme est le fruit d'un partenariat entre son département, le ministère de la Microfinance, de l'Economie sociale et solidaire, à travers la Direction de la Stratégie et la Direction générale de l'Agence nationale de promotion de l'emploi des jeunes (ANPEJ) en vue de tendre vers le plein emploi.

Le ministre de la Microfinance, de l'Economie sociale et solidaire, Dr Alioune Dione, explique : «notre objectif est de tendre vers une production intensive et permanente en vue d'enrôler près de 200 jeunes. Il s'agit de tendre vers le plein emploi. Notre approche consiste à cibler les autos emplois collectifs à travers les coopératives de productions solidaires qui ne sont rien que l'organisation des jeunes qui veulent soit entreprendre ou qui veulent initier des activités de création de richesses et qui sont éparpillés. A travers les différentes localités, on les regroupe soit par corps de métier, soit par objectif de création de richesses à travers exclusivement les coopératives solidaires mixtes, autrement dit, les prestations de service».

Le ministre Alioune Dione d'ajouter : «Nous sommes venus valoriser l'investissement qui a été fait au niveau de la ferme de Silane que Madame Sina Gueye, la Directrice générale de l'ANPEJ, qui a cet instrument sous sa tutelle, a jugé nécessaire de relancer». Le ministre annonce, par ailleurs, «des mécanismes de motivation. Il faut une rupture en profondeur parce que la perception qu'on a des agriculteurs, c'est la paysannerie de l'agriculture».

Et il poursuit : «à travers cette relance, nous avons consenti à mutualiser nos différentes potentialités. Nous allons mettre les moyens financiers mais également l'animation technique nécessaire. On a beaucoup décrié le problème de mobilisation, le problème de pérennisation ; bref, un problème d'ingénierie sociale. Nous avons fait l'état des lieux et une fois de retour, on commence l'exécution parce que des directives ont été données. Les choses vont bouger dès la semaine prochaine. Il y aura une équipe qui va se rendre à la ferme de Silane pour commencer les travaux. Et, au niveau du CNRA, le site a été identifié ; le site de Silane sera un centre de production mais aussi un centre d'incubation», a-t-il conclu.