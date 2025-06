Afrique: FOCAC 2024 - La Chine promet un accès au marché élargi pour le continent

La des coordinateurs chargés du suivi des mesures issues du Forum sur la coopération sino-africaine (Focac), ainsi que l'ouverture de l'exposition commerciale sino-africaine, ont eu lieu à Changsha, capitale de la province chinoise du Hunan. À cette occasion, la Chine et les pays africains ont réaffirmé leur volonté de renforcer leur partenariat dans divers secteurs.

En marge de la réunion ministérielle des coordinateurs sur la mise en oeuvre des mesures de suivi du Forum sur la coopération sino-africaine (Focac) et de l'exposition sino-africaine, le président de la République populaire de Chine, Xi Jinping, s'est précisé aux États africains. « La Chine oeuvre à donner, par de nouveaux accomplissements dans la modernisation de la chinoise, de nouvelles opportunités au monde et à injecter, par son marché immense, une nouvelle impulsion à l'Afrique et aux autres partenaires du Sud global » , at-il dit dans une note lue par son ministre des affaires étrangères Wang Yi.

Mieux, son « pays est prêt à appliquer, par la conclusion des accords de partenariat économique pour le développement partagé, le traitement du tarif douanier zéro à 100% de catégorie de produits exportés vers la Chine par les 53 pays africains ayant avec elle des relations diplomatiques et à accorder davantage de facilité aux exportations des pays les moins avancés africains vers la Chine ».

Le pays de Xi Jinping entend aussi travailler avec l'Afrique, « pour mettre en oeuvre de manière approfondie les 10 actions de partenariat, à renforcer la coopération dans les domaines prioritaires tels que l'industrie verte, l'e-commerce et l'e-paiement, les sciences et technologies ainsi que l'intelligence artificielle et à approfondir la coopération dans les domaines de la sécurité, de la finance, de l'État de droit en vue d'un développement de qualité de la coopération sino-africaine ».

Dans son adresse, le président Xi Jinping, estime également que, « promouvoir la modernisation de la Chine et de l'Afrique donnera une impulsion forte à la solidarité et à la coopération du Sud global et ouvrira des perspectives plus radieuses à la paix et au développement dans le monde. J'espère que la Chine et l'Afrique pourront continuer de mettre en oeuvre solidement les acquis du sommet de Pékin, planifier soigneusement le développement futur du Focac et travailler ensemble à bâtir une communauté d'avenir partagé ». A signaler qu'il sera tenu en 2026, l'année sino-africaine des échanges humains et culturels.

Après les travaux, les délégations africaines et la Chine ont convenu, conformément aux recommandations du Sommet de Pékin 2024 du Forum sur la Coopération sino-africaine (Focac), « de travailler sur tous les plans à la mise en oeuvre de la Déclaration de Pékin sur la construction conjointe d'une communauté d'avenir partagé Chine-Afrique de tout temps à l'ère nouvelle » .

Elles ont appelé aussi la communauté internationale, « à perpétuer le principe d'amples consultations, de contribution conjointe et de bénéfices partagés, à porter le véritable multilatéralisme, à rejeter l'unilatéralisme et le protectionnisme toutes sous leurs formes, à préserver le système international centré sur les Nations Unies et le système commercial multilatéral centré sur l'OMC et à promouvoir une mondialisation économique plus ouverte, plus inclusive, plus équilibrée et bénéfique pour tous, afin de créer un environnement de commerce, d'investissement et de financement plus favorable au Sud global ».

Les deux parties s'engagent à consolider le fondement de l'égalité souveraine, à soutenir tous les pays, et à sauvegarder fermement un ordre international juste. La Chine est prête à appliquer, par la conclusion des accords de partenariat économique pour le développement partagé, le traitement de tarif douanier zéro à 100% des catégories de produits exportés vers la Chine par les 53 pays africains ayant avec elle des relations diplomatiques, c'est-à-dire tous les pays africains à l'exception de l'Eswatini.

En plus du traitement de tarif douanier à 100% de catégories de produits exportés vers la Chine par les pays les moins avancés africains, annoncé lors du Sommet de Pékin 2024 du Focac, la Chine adopta en faveur de ces pays des mesures sur le commerce des marchandises pour promouvoir l'accès au marché, l'inspection et la quarantaine et les facilités de dédouanement, et les accompagnera dans la formation de renforcement de capacités et la promotion des produits de qualité.