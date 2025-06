Les acteurs de la Société civile engagés dans le dernier dialogue national consacré au système politique ont plaidé hier, jeudi 12 juin, pour la mise en place d'un comité de suivi post-dialogue réunissant l'ensemble des parties prenantes notamment des représentants de l'opposition, de la majorité présidentielle et de la société civile.

Regroupés au sein du Consortium des organisations de la société civile, ces acteurs ont tenu une conférence de presse afin de présenter leur bilan du dialogue national sur le système politique.

Le Consortium des organisations de la société civile a livré hier, jeudi 12 juin à Dakar, son bilan du dialogue national récemment clôturé et consacré au système politique. Face à la presse, Babacar Ba, président du Forum du Justiciable et porte-parole du jour, s'est félicité du bon déroulement des concertations, lancées le 28 mai dernier par le président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, et clôturées le 4 juin dernier. Estimant que cette initiative marque « une étape importante vers le renforcement de la cohésion nationale », il a appelé à la mise en place d'un comité de suivi post-dialogue, composé des différentes composantes politiques et sociales du pays : opposition, majorité présidentielle, et société civile. Ce comité, a-t-il précisé, devrait être constitué de membres désignés de manière consensuelle.

Abordant la mission de ce comité, le porte-parole a indiqué qu'il sera chargé de faciliter la poursuite des discussions sur les points de désaccords constatés, mais également de veiller à la mise en oeuvre effective des accords conclus. « Nous avons abouti à des accords de principe qui ouvrent déjà la voie à un dialogue plus approfondi, susceptible de soutenir des réformes conformes aux aspirations du peuple sénégalais », a-t-il déclaré avant de faire remarquer. « Nous avons abouti, au terme de cette concertation, à des accords de principe qui ouvrent d'ores et déjà des perspectives de dialogue plus approfondi qui permettront sans doute de soutenir des réformes conformes aux aspirations du peuple sénégalais ».

Loin de s'en ternir-là, Babacar Ba, au nom de ses collègues membres du consortium a par ailleurs invité l'État à poursuivre les efforts en faveur d'un dialogue inclusif, en créant les conditions de confiance nécessaires à une participation élargie et constructive de toutes les sensibilités politiques.

En effet, souligne-t-il, « cette convergence de vues sur des questions clés de notre système politique témoigne d'une volonté partagée de dépasser les clivages et de jeter les bases d'une gouvernance plus apaisée qui ouvre la voie à une dynamique de concertation permanente entre les forces vives de la Nation ». Loin de s'en tenir-là, le porte-parole du Consortium des organisations de la Société civile estimant que le « vrai dialogue commence à partir des désaccords » a par ailleurs déploré l'absence d'une partie de l'opposition et a appelé à davantage de conciliation de part et d'autre.