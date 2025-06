Congo-Brazzaville: Portrait - Mirta Joliveth, la voix montante !

Sur scène, Mirta Joliveth n'a rien d'une débutante. Micro en main, elle déploie une voix puissante, ample, touchante. À 22 ans seulement, cette jeune artiste congolaise captive, enflamme, émeut. Pourtant, derrière cette aisance bluffante, se cache une timide que la musique a révélée.

La musique, Mirta Joliveth y baigne depuis qu'elle est toute petite et c'est au fil du temps que cette passion est devenue une arme de confiance en soi. « C'est la musique qui me fait grandir », confie-t-elle simplement. Depuis deux ans, elle est l'un des piliers vocaux du Slamouv, festival international de poésie urbaine à Brazzaville. On l'a souvent vue en choeur, en soutien discret mais éclatant, offrant aux artistes principaux un écrin vocal d'une rare justesse. Cette année encore, elle a surpris, charmé, marqué les esprits. « Quand je vois le public s'enjailler par ce que je fais, ça me fait toujours du bien », glisse-t-elle avec humilité.

Polyglotte musicale, Joliveth navigue entre le français, l'anglais, le lingala, le kituba, le kongo, le swahili et bien d'autres langues comme le créole. Lors de la quatrième édition du Slamouv qui s'est tenue du 10 au 12 avril, elle a interprété un titre en créole de Jean Gardy. « J'ai écrit de la manière dont j'entendais et on m'a donné les significations, et après c'est parti », raconte-t-elle le sourire aux lèvres. Une prestation saluée qui n'était autre que le fruit d'un travail express mené en une semaine avec les autres artistes. « Le seul secret, c'est le travail », résume-t-elle sobrement.

Mais Joliveth ne se limite pas au chant. Elle joue aussi de la guitare, écrit ses propres morceaux, et trace doucement sa route. Un premier titre, encore inédit, est déjà dans les tuyaux. Il s'intitule Kimia, un mot qui signifie paix. Un choix fort, inspiré par les violences à l'Est de la République démocratique du Congo. Elle veut, dit-elle, « rajouter un peu quelque chose » à cette cause, avec ses mots et sa musique.

Loin du tapage des réseaux ou des coups d'éclat, Mirta Joliveth incarne une nouvelle génération d'artistes qui misent sur la sincérité et le talent brut. Une voix rare, un regard franc, une énergie douce. Un nom à retenir pour demain, dès aujourd'hui.