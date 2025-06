Congo-Kinshasa: « Under the same stars » - Un cri d'alarme pour les enfants de l'Est du pays

Initiée par l'association américaine Music Beyond, la chanson Under the same stars a été composée et interprétée par plusieurs musiciens et enfants originaires de l'Est de la République démocratique du Congo (RDC).

Bien plus qu'un simple hommage aux victimes des conflits, en particulier les enfants et les jeunes, cette chanson est un appel vibrant à la communauté internationale pour qu'elle prenne conscience de l'urgence d'instaurer la paix, la sécurité et la quiétude dans cette région meurtrie.

Dans un contexte marqué par des décennies de violences, de déplacements forcés et de souffrances, Under the sam stars se veut un chant de résistance, une mélodie qui porte la voix des oubliés. À travers cette oeuvre musicale, des artistes et enfants impliqués cherchent à rendre hommage aux victimes des hostilités, tout en affirmant leur droit à l'espoir et à un avenir meilleur.

La chanson rappelle que malgré les frontières et les différences, la douleur causée par la guerre est universelle. Answer Kaviti, l'un des artistes congolais ayant participé au projet, exprime cette réalité avec force : "Même s'il existe des frontières entre nos pays, la douleur que cause la guerre est universelle." À travers des paroles poignantes et une mélodie porteuse d'espoir, Under the sam stars transcende les barrières culturelles et géographiques, invitant chacun à s'unir dans un même élan de solidarité.

Un projet pour faire entendre les voix oubliées

Porté par Music Beyond, ce projet musical vise à sensibiliser le monde à la situation critique de la population de l'Est de la RDC. En donnant la parole aux enfants vivant dans des orphelinats et des camps de déplacés, l'initiative cherche à mettre en lumière une crise humanitaire largement ignorée.

La RDC connaît l'une des plus graves crises de déplacement au monde, avec plus de 7,8 millions de personnes déplacées début 2025. Parmi elles, 2,6 millions d'enfants, dont 1,6 million privés d'éducation à cause de la destruction de milliers d'écoles. Face à cette réalité, Music Beyond espère qu' Under the same stars servira de catalyseur pour mobiliser les décideurs, les organisations humanitaires et les citoyens du monde autour de la cause des enfants congolais.

Un appel à l'action des artistes et des jeunes

Pour les artistes et les jeunes impliqués, Under the same stars est bien plus qu'une chanson : c'est un cri d'alarme, une invitation à agir. Ils espèrent que cette oeuvre musicale sera entendue au-delà des frontières, qu'elle inspirera des initiatives de soutien et qu'elle contribuera à un changement réel. Music Beyond encourage les artistes, choeurs et producteurs du monde entier à reprendre la chanson dans leur langue et leur style musical afin de diffuser son message de paix à une échelle encore plus large.

Fondée dans l'Est de la RDC, Under the same stars a est bien plus qu'un simple morceau musical : c'est une voix qui s'élève contre l'oubli. Dans un monde où parler de paix peut être risqué, la musique reste l'un des moyens les plus puissants d'exprimer la vérité. Le message est clair : les enfants de la RDC chantent pour la paix, et le monde entier est invité à les écouter.