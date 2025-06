Tunisie: Annonce du Prix du Meilleur Jeune Économiste Tunisien - Révélation du lauréat et des nominés le 14 juin

Le 14 juin 2025 sera dévoilé le nom du lauréat ainsi que ceux des nominés du Prix du Meilleur Jeune Économiste Tunisien, une initiative novatrice portée par l'Association des Économistes Tunisiens (ASECTU) et le Global Institute for Transitions (GI4T).

Cette distinction vise à mettre en lumière de jeunes économistes talentueux, à valoriser leurs travaux et à leur offrir une visibilité accrue dans le paysage économique tunisien. Ce prix, conçu pour récompenser l'innovation et la pertinence des recherches, soutient la participation active des jeunes chercheurs au débat public et à l'élaboration de politiques économiques éclairées.

Un jury prestigieux, présidé par le Professeur Elyès Jouini, personnalité reconnue du monde académique et économique international, a assuré un processus de sélection rigoureux et impartial. Il est accompagné par des experts éminents tels que les Professeurs Fatma Marrakchi Charfi, Hélla Guerchi Mehri, Rim Lahmandi Ayed, Maher Gassab et Habib Zitouna.

La cérémonie officielle de remise des prix se tiendra le samedi 14 juin 2025, à Hammamet, en marge du Forum de l'ASECTU. Ce moment fort offrira une tribune exceptionnelle pour célébrer l'excellence et découvrir les talents qui contribueront à façonner l'avenir économique de la Tunisie.