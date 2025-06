Tunisie: Ouverture haute en couleurs de la 8ème édition du Festival International du Cirque et des ARTs de la Rue à Tunis

TUNIS — L'avenue Habib Bourguiba, au coeur de Tunis, s'est transformé dans la soirée du jeudi 12 juin en un théâtre à ciel avec l'ouverture de la 8ème édition du Festival International du Cirque et des Arts de la Rue. Organisé par "Paparouni pour les arts du cirque" avec le soutien des ministères des affaires culturelles ainsi que du tourisme et de l'artisanat, l'événement se poursuivra jusqu'au 29 juin prochain.

Pendant près de deux heures, cette artère de la capitale a résonné des rires et des chants des familles et des enfants, dans une atmosphère festive qui coincide avec la fin d'une année scolaire rythmée par les examens, et ce, au fil de spectacles de clowns et de marionnettes géantes au rythme de musiques entraînantes, selon un communiqué de presse.

Des artistes venus de Tunisie, d'Italie, d'Espagne, du Mexique, d'Argentine, du Chili et du Kenya ont transformé l'avenue en une scène spectaculaire où les différentes expressions artistiques ont opéré leur magie.

Des corps agiles se balançaient dans les airs, suspendus à de longues étoffes, suscitant émerveillement et admiration. Acrobaties aériennes et au sol, numéros d'équilibre et rotations rapides sur cerceaux suspendus ou posés, ont enchanté le public.

Après une ouverture haute en couleurs, le festival s'apprête à parcourir plusieurs villes tunisiennes, pour faire escale le 13 juin sur la corniche de Radès, puis le 14 juin devant la Maison de la Culture de Mateur (gouvernorat de Bizerte), avant de poursuivre à Sfax le 21 juin, Sidi Bouzid le 22 juin, Sousse le 26 juin, avant de clôturer la tournée à Zaghouan le 29 juin.

Parmi les temps forts de cette édition, des villages artistiques investiront les rues, transformant la ville en scènes vivantes. Des ateliers spécialisés en arts du cirque et danse seront proposés dans le cadre du programme de formation artistique, offrant aux participants l'opportunité de perfectionner leurs talents et de préparer leur entrée dans de grandes écoles.

Enfin, la Maison de la Culture Ibn Rochd à Mhamdia (gouvernorat de Ben Arous) accueillera, du 13 au 15 juin, une résidence artistique intitulée "Compte sur moi". Encadrée par Claudia Franco, représentante du cirque italien Cometa, cette résidence réunira artistes et élèves tunisiens autour d'un travail créatif connu.