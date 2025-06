Algérie: La numérisation du secteur de l'enseignement supérieur a contribué à l'amélioration des oeuvres universitaires

Alger — Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, M. Kamel Baddari, a affirmé, jeudi à Alger, que l'adoption de la démarche de la numérisation du secteur avait contribué à l'amélioration des œuvres universitaires au profit des étudiants, notamment la restauration, le transport, l'hébergement et la bourse universitaire.

Lors d'une plénière au Conseil de la Nation, consacrée aux questions orales adressées à plusieurs membres du Gouvernement, présidée par M. Azouz Nasri, président du Conseil, en présence de la ministre des Relations avec le Parlement, Mme Kaouter Krikou, M. Baddari a indiqué que "le secteur a misé sur l'amélioration des œuvres universitaires et la numérisation de toutes les procédures administratives, grâce au développement du système d'information intégré +Progres+, qui propose désormais ses services en arabe et en anglais, ainsi que l'activation de la fonction de présence des étudiants via ce système, en généralisant l'utilisation de la carte d'étudiant unifiée et multifonctionnelle".

Concernant le service d'hébergement dans les résidences universitaires, désormais entièrement dématérialisé (zéro papier), le ministre a rappelé que le secteur s'est employé à l'amélioration de la vie estudiantine afin de garantir de meilleures conditions d'hébergement et d'acquisition académique, grâce à une série de mesures mises en œuvre depuis 2022.

En matière de restauration universitaire, M. Baddari a relevé "une amélioration du service dans l'ensemble des 514 restaurants universitaires, qui offrent 365.000 repas/jour, selon les statistiques de janvier 2025", soulignant la mise en place d'un programme de repas "équilibrés et sains", avec la participation d'étudiants et de médecins.

Dans le même sillage, le ministre a expliqué "l'amélioration des services de restauration par l'adoption de la numérisation, permettant d'économiser plus de 15 milliards DA, grâce à l'introduction du portefeuille électronique pour les tickets et l'abandon définitif des tickets papier".

Et d'ajouter que la numérisation a également concerné le transport universitaire, avec le lancement de l'application +MY BUS+ permettant aux étudiants de connaître les itinéraires des bus, les heures de départ et d'arrivée, ainsi que la plateforme numérique +Eminha+ qui permet aux étudiants de déposer leurs dossiers de demande de bourse universitaire à distance.