Egypte: L'espace aérien du pays est sûr (Ministère)

L'espace aérien de l'Egypte est sûr et fonctionne normalement, et le trafic aérien est régulier conformant aux normes internationales les plus strictes accréditées au niveau de la sécurité aérienne, a affirmé le ministère de l'Aviation civile.

Le ministère, via son Centre d'opérations à l'aéroport International du Caire, suit de près les développements de la situation en coordination avec les autorités de l'aviation civile dans les pays voisins, et ce à la suite de la fermeture temporaire de leurs espaces aériens dans la foulée des conditions actuelles dans la région.

L'aéroport international du Caire et tous les aéroports égyptiens étaient placés en état d'alerte maximale, en prévision de l'accueil des avions contraints de modifier leurs itinéraires et d'y atterrir en urgence, a indiqué le ministère dans un communiqué ce vendredi, soulignant la totale disponibilité pour fournir le soutien technique et logistique nécessaire à tous les vols concernés.

L'aéroport international du Caire a accueilli, à intervalles rapprochés, neuf avions de compagnies aériennes étrangères pour ravitaillement, après avoir modifié leurs routes à la suite de la fermeture de certains espaces aériens voisins.

Tous les appareils ont décollé en un temps record, après avoir reçu le soutien technique et logistique nécessaire pour effectuer leurs vols en toute sécurité.