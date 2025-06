Sénégal: Recouvrement de créances, valorisation des actifs, gestion du passif public - La Snr peaufine son arsenal

La Société nationale de recouvrement (Snr) se veut, désormais, un acteur de référence non seulement dans le recouvrement, mais aussi dans la valorisation des actifs et la gestion intelligente du passif public à travers des mécanismes innovants, juridiquement solides et économiquement efficaces. C'est ce qu'a annoncé hier, 12 juin, son directeur général.

Me Babacar Ndiaye qui s'exprimait lors d'une journée de partage et de sensibilisation sur la Société nationale de recouvrement avec le collectif des journalistes économiques du Sénégal (Cojes) a indiqué que leur mission s'inscrit désormais dans une vision plus large, en phase avec l'agenda de transformation Sénégal-2050.

Cette structure publique par la loi n°91-21 du 16 février 1991 n'est pas « très connue » malgré son rôle crucial pour le « renforcement de la confiance dans le système bancaire, la protection des intérêts des créanciers publics et la stabilisation financière du pays ».

Pour Me Ndiaye, cette rencontre « n'est pas seulement un exercice de communication, mais un acte de transparence, de pédagogie et d'ouverture ».

Au départ, le mandat initial de la Snr était de « venir aux droits et aux obligations des six ex banques nationales liquidées : la Banque nationale pour le développement économique du Sénégal (Bnds), l'Union sénégalaise de banque (Usb), Assurbank, la Sonaga, et la Sonabank ainsi que la société financière Sofisédit ».

Derrière la création de structure, a-t-il dit, se trouvait une volonté claire qui consistait à assainir le secteur financier national, protéger les intérêts des déposants et garantir une gestion rigoureuse des créances compromises issues de ces établissements.

En ce sens, il a rappelé que depuis lors, la « Snr agit comme un syndic public, en assurant la gestion, le suivi et le recouvrement des créances issues des dossiers les plus complexes et les plus sensibles de notre système financier ».

La Snr s'inscrit dans une dynamique de réforme et de transparence. Cela se traduit, d'après Me Ndiaye, par la révision en cours de la loi 91-21, visant à adapter le cadre juridique aux défis actuels et futurs.

Pour sa part, le coordonnateur du Collectif des journalistes du Sénégal (Cojes), Dialigué Faye, a salué l'initiative. Par ailleurs chef du service Economie du journal Le quotidien, il est d'avis qu' « une institution qui accepte de se faire comprendre, d'expliquer son action et de répondre aux interrogations publiques, renforce sa légitimité ».

A en croire M. Faye, en tant qu'instrument de l'Etat dans la gestion des créances publiques, la Snr touche à des thématiques souvent perçues comme complexes, parfois techniques mais toujours essentielles.

Il s'agit, pour lui, de « mieux saisir les enjeux juridiques, financiers et institutionnels autour du recouvrement des créances, comprendre le rôle spécifique de la Snr dans la stratégie globale de l'Etat et surtout renforcer notre capacité à produire une information économique rigoureuse, indépendante et pédagogique ».