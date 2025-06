Congo-Kinshasa: Cérémonie 'Lumumba Awards 2025'

Pour la célébration de l'excellence de la diaspora congolaise Lumumba Awards 2025, la cérémonie de remise de prix - Paris - aura lieu au Théâtre du gymnase Marie Bell, dans le dixième arrondissement parisien.

Rendez-vous est donné à la diaspora et aux amis de la République démocratique du Congo, le 20 juin, d'assister aux couronnements respectifs des gens jugés par un jury de personnalités de référence, chacune dans son domaine de compétences.

À en croire les organisateurs, cette célébration part du constat que depuis que les hommes vivent ensemble, ils définissent des formes d'excellence, établissent des classements, distinguent et récompensent les meilleurs, les plus habiles, les plus vertueux, les plus courageux et les plus sages d'entre eux parce qu'exceller, c'est manifester une maîtrise hors du commun dans l'exercice d'un métier, d'un art, d'un sport, d'un jeu, d'une vertu ou d'un rôle social.

De ce fait, ils ont mis en place les Lumumba Awards qui, pour eux, sont une récompense des talents, de la créativité et des initiatives des Congolais de l'étranger pour encourager la culture de l'excellence et de la performance.

Deux catégories de trophées au programme : les trophées de l'excellence Lumumba Awards décernés à l'excellence de la diaspora congolaise et les trophées d'honneur remis aux personnalités exceptionnelles, Congolais ou ayant fait briller la République démocratique du Congo à l'étranger, à travers leur engagement ou réalisation.

Les organisateurs estiment que les Lumumba Awards constituent un exemple à la jeunesse congolaise de l'immigration qui se sent souvent perdue face à la vie du fait du manque de "role models" propres en lesquels elle peut s'identifier !