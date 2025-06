Algérie: Début de la campagne moisson-battage dans les wilayas du nord, indicateurs annonciateurs d'une récolte abondante

Alger — La campagne moisson-battage 2024-2025 a débuté, jeudi à travers les wilayas du nord du pays, dans de bonnes conditions grâce à une saison marquée par une importante pluviométrie, une aisance de stockage et de transport des céréales et un appui accru aux agriculteurs en matière d'irrigation, de matériel, de simplification des procédures administratives et de garantie des financements, conformément aux instructions du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, ce qui augure d'une récolte abondante.

Les services agricoles locaux au niveau des wilayas concernées annoncent des prévisions positives concernant la production de la saison actuelle, dont le coup d'envoi officiel sera donné samedi prochain à partir de la wilaya de Chlef.

En effet, ces services prévoient la production d'un million de quintaux de différents types de céréales dans la wilaya de Tiaret, de 400.000 quintaux à Annaba, de plus de 192.000 quintaux à Tizi Ouzou, de plus de 90.000 quintaux à Blida, de 72.000 quintaux à El Bayadh, de près de 47.000 quintaux à Oran et autant dans d'autres wilayas, dont Sidi Bel Abbès, Mila et Djelfa.

Au titre de la saison agricole actuelle, une superficie de plus de trois (3) millions d'hectares a été consacrée à la culture céréalière, dont plus d'un million d'hectares pour la culture du blé dur et plus d'un million d'hectares pour l'orge.

Par ailleurs, 4,2 millions de quintaux de semences certifiées ont été mis à disposition afin de répondre à la demande enregistrée.

Dans les wilayas du sud, où la campagne moisson-battage a été lancée en mai dernier sur une superficie cultivée avoisinant les 150.000 hectares (+40.000 hectares par rapport à la précédente saison agricole), des résultats très positifs ont été enregistrés, selon les responsables locaux.

Le ministre de l'Agriculture, du Développement rural et de la Pêche, M. Youcef Cherfa, avait déclaré que l'enjeu de la campagne labours-semailles de la saison actuelle consiste à "faire de 2025 la dernière année d'importation de blé dur et de 2026 la dernière année d'importation d'orge, "conformément aux engagements du président de la République, qui a fait de la sécurité alimentaire un enjeu stratégique".

Outre des conditions climatiques favorables, la saison actuelle bénéficie d'une augmentation des capacités de stockage, grâce à la mise en service de centres de proximité et de nouveaux silos et au renforcement du parc national de transport des céréales.

Cette démarche s'inscrit dans le cadre de la mise en oeuvre du programme national visant à renforcer les capacités de stockage de céréales, prévoyant la réalisation de 350 centres de stockage de proximité, d'une capacité de 50.000 quintaux chacun, soit une capacité totale de stockage de 17,5 millions de quintaux, la réalisation de 30 silos de stockage de céréales à long terme, d'une capacité de 250.000 quintaux chacun, et la levée du gel sur 16 silos suspendus depuis 2016.

Ainsi, la capacité nationale totale de stockage de céréales passera de plus de 4 millions de tonnes actuellement à plus de 9 millions de tonnes avec l'entrée en service des nouveaux silos (d'une capacité de 5 millions de tonnes).

Pour garantir davantage de transparence, le président de la République avait ordonné le transfert des projets de silos de stockage de céréales aux walis de la République, soulignant que l'extension des capacités de stockage constituait l'un des axes de la nouvelle politique de l'Etat et de sa vision prospective en matière de sécurité alimentaire.

L'Etat a également revu à la hausse le prix d'achat des céréales et des légumineuses auprès des agriculteurs et augmenté le taux de subvention des engrais à 50% de leur prix de référence, afin d'atténuer les effets de la hausse de leurs prix sur les marchés internationaux.

De plus, plusieurs facilités bancaires ont été accordées et les crédits agricoles généralisés au profit des agriculteurs à travers l'ensemble des banques publiques.

Qui plus est, le parc de transport relevant de l'Office algérien interprofessionnel des céréales (OAIC) a été renforcé avec la mobilisation de 120 nouveaux camions de grand tonnage, qui s'ajoutent à son parc comptant plus de 1.500 camions.

Il est à noter que l'Algérie a réussi à atteindre l'autosuffisance dans la production de blé dur à hauteur de 80%, et elle vise une autosuffisance totale en cette denrée vitale, notamment à travers la réalisation de grands projets dans le sud du pays dans le cadre du partenariat.