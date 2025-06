Algérie: Retour du premier contingent de hadjis des wilayas du Sud-est

Ouargla — Le premier contingent de hadjis des wilayas du Sud-est est arrivé jeudi à l'aéroport Ain El-Beida à Ouargla, de retour des Lieux saints de l'Islam (Arabie Saoudite), après avoir accompli leur devoir religieux du Hadj.

La cérémonie d'accueil de ce premier groupe de 370 pèlerins a été présidée par le wali d'Ouargla, Abdelghani Filali, accompagné notamment du directeur général de l'Entreprise de gestion des services aéroportuaires d'Alger (EGSA), Abderrahmane Arraba, ainsi que de représentants de la direction des Affaires religieuses et des Wakfs de la wilaya.

Des éléments de la Protection civile, du Croissant rouge algérien (CRA) et des Scouts musulmans algériens (SMA), en plus des personnels douaniers et de la Police, étaient également mobilisés pour faciliter l'organisation de l'accueil des pèlerins.

Le DG de l'EGSA s'est félicité des moyens humains et matériels mobilisés pour assurer l'accueil des pèlerins dans de bonnes conditions.

Des pèlerins approchés par l'APS ont salué, de leur côté, les bonnes conditions de leur séjour aux Lieux saints et d'organisation de leur voyage et accueil.

Huit (8) vols ont été programmés au départ et retour via l'aéroport d'Ouargla, pour le transport de 2.480 hadjis des wilayas d'Ouargla, El-Oued, Touggourt, El-Meghaïer, Illizi et Djanet.