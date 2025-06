Congo-Kinshasa: Accusations gratuites, diffamation et autres - La Cenco invite Jean-Pierre Bemba à la retenue !

Dans un communiqué, publié hier, jeudi 12 juin 2025, c'est une mise en garde sérieuse que la Conférence Episcopale Nationale du Congo (Cenco) adresse à Jean-Pierre Bemba Gombo, suite à ses allégations propagées lors de sa récente sortie médiatique, sur les ondes de la Radio Top Congo.

Dans une émission tournée avec le responsable de ce média réputée de la capitale, le VPM en charge des Transports et Voies de Communication a accusé les prélats catholiques d'avoir des agendas cachés contre Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, Président de la République, dont ils n'apprécieraient nullement le régime, malgré leur posture prophétique.

" Il sied de noter que, depuis la période électorale de 2023 jusqu'à ce jour, Monsieur Jean-Pierre Bemba s'est attribué un rôle extrêmement dangereux, celui de proférer, avec une légèreté déconcertante, des allégations récurrentes, gratuites et infondées contre la CENCO. Il multiplie des déclarations qui portent atteinte à la réputation de la CENCO et risquent de compromettre le climat de confiance nécessaire à la cohésion nationale et au bien-vivre ensemble, dont le pays a tant besoin.

En effet, au regard du contexte sociopolitique actuel, cette belliqueuse sortie médiatique donne à croire que Monsieur Jean-Pierre Bemba peine à accepter l'option courageuse et salutaire prise par les Institutions de la République et l'ensemble de la nation : celle de résoudre par des voies pacifiques la crise actuelle qui menace I 'unité nationale et l'intégrité territoriale. Il y a lieu de se demander si, avec ses propos, Monsieur Bemba veut ramener le pays à l'époque où il avait fait tuer des innocents à Kisangani et à Kinshasa", dénonce, avec la dernière énergie, la Cenco, dans son message, qui porte, d'ailleurs, la signature de son Président, Monseigneur Fulgence Muteba.

REACTION DE LA CONFERENCE EPISCOPALE NATIONALE DU CONGO

(CENCO) AUX INEPTIES DE MONSIEUR JEAN-PIERRE BEMBA, VICE-PREMIER MINISTRE ET MINISTRE DES TRANSPORTS ET VOIES DE COMMUNICATION DU GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO