Congo-Kinshasa: Kolwezi - Félix Tshisekedi inaugure une série d'infrastructures éducatives majeures !

La récolte se poursuit sans désemparer. Le marathon continue sur une note positive. Ce jeudi 12 juin 2025, quatrième jour de son itinérance dans la province de Lualaba, le Président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a procédé à l'inauguration de deux infrastructures éducatives majeures dans la commune de Dilala, à Kolwezi.

La première infrastructure rendue opérationnelle est le centre de formation dénommée « la Cité de la Commune ». Il s'agit d'une institution de formation technique construite avec le financement de la redevance minière locale. Ce centre, fruit d'une synergie entre les autorités communales et le gouvernement provincial, regroupe l'Institut Technique de Formation Professionnelle (ITFP) et le Centre de Formation Professionnelle (CFP).

L'ITFP propose des filières de formation spécialisées dans des secteurs stratégiques tels que la métallurgie, les mines, la géologie et l'agriculture. Le CFP, quant à lui, offre des formations dans des métiers dits d'avenir comme la coupe et couture, le modélisme, l'esthétique ou encore l'art culinaire. Avec ses 6 ateliers, 12 salles de classe, 4 salles d'agronomie, 2 internats, un amphithéâtre, une piscine, un stade avec piste d'athlétisme, et une salle de cinéma, « la Cité de la Commune » peut accueillir jusqu'à 900 apprenants. Ce qui permet de répondre à la fois aux aspirations de la jeunesse et aux besoins réels du marché de l'emploi dans une province minière en pleine mutation.

La deuxième infrastructure inaugurée est le nouveau bâtiment de l'Institut Supérieur Pédagogique de Kolwezi (ISP).

Locataire depuis plusieurs années, l'ISP Kolwezi dispose désormais de ses propres infrastructures modernes, érigées sur un site de plus de 3 300 m². Le campus comprend 16 salles de classe, un dispensaire, un terrain de football, ainsi qu'une station solaire photovoltaïque. Toutes ces réalisations sont saluées par la population et traduisent la volonté du Chef de l'État de bâtir un Congo fort, porté par des ressources humaines qualifiées. Elles s'inscrivent dans la vision du Président de la République qui a consacré la gratuité de l'enseignement et le développement des compétences techniques.

Grâce à l'appui du Programme de Développement Local des 145 Territoires (PDL-145T), visant à réduire les inégalités sociales entre les villes de la République Démocratique du Congo, ces projets témoignent d'un double engagement : garantir un accès équitable à une éducation de qualité, et renforcer l'autonomie économique de la jeunesse congolaise.