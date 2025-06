Ethiopie: Lancement de la première initiative de compteurs solaires intelligents bidirectionnels connectés au réseau

Addis-Abeba — Une initiative innovante de toits solaires d'une capacité de 100 kilowatts-crête (kWc) a été inaugurée aujourd'hui.

Le ministre de l'Eau et de l'Énergie, Habtamu Itefa, a inauguré le premier projet solaire équipé de compteurs intelligents bidirectionnels connectés au réseau. Ce projet servira de modèle aux familles souhaitant produire et utiliser leur propre énergie renouvelable.

Il a souligné que les efforts déployés au cours des neuf derniers mois ont considérablement accru l'approvisionnement en électricité hors réseau du pays.

Les mesures prises pour améliorer l'accès à l'électricité grâce à l'énergie solaire ont permis à plus de 10 000 foyers d'accéder à l'électricité au cours des neuf derniers mois, a ajouté le ministre.

Selon lui, ce système de toit de pointe offre une capacité de 100 kWc et est équipé de compteurs intelligents bidirectionnels de pointe.

Ces dispositifs essentiels permettent un transfert d'électricité fluide dans les deux sens, en puisant dans le réseau national si nécessaire et, surtout, en y réinjectant l'excédent d'électricité produite par l'énergie solaire.

L'initiative vise à répondre de manière significative à une partie des besoins énergétiques du ministère grâce à des sources propres, servant d'exemple concret pour de futurs projets dans les secteurs public et privé à travers le pays.

Par ailleurs, Habtamu a indiqué que cette initiative d'énergie solaire, achevée, constitue un modèle pour les particuliers souhaitant produire et utiliser leur propre énergie.

Pour sa part, le ministre d'État de l'Eau et de l'Énergie, Sultan Wali, a déclaré que les systèmes solaires ont gagné en popularité en Éthiopie, notamment dans les zones reculées.

Il a souligné que l'énergie solaire était auparavant utilisée pour la conservation et le refroidissement des fruits et légumes dans les secteurs industriels des régions d'Oromia et de Sidama.

Cette utilisation innovante de la technologie solaire a non seulement permis de préserver la qualité et la fraîcheur des produits agricoles, mais a également démontré le potentiel des énergies renouvelables pour améliorer la sécurité alimentaire et soutenir les économies locales.

De plus, les pompes solaires sont désormais largement adoptées pour l'irrigation. « Cette transition vers les énergies renouvelables vise non seulement à améliorer les rendements des cultures, mais aussi à offrir aux agriculteurs un moyen plus durable et plus rentable d'accéder à l'eau pour leurs champs. »