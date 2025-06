Ethiopie: L'Association africaine d'évaluation a célébré son 25e anniversaire à Addis-Abeba la semaine prochaine

Addis-Abeba — Le 25e anniversaire de l'Association africaine d'évaluation (AfrEA) se tiendra du 16 au 18 juin 2025 à Addis-Abeba, marquant une étape importante dans son parcours de renforcement des capacités et d'échange de connaissances.

Lors d'une conférence de presse conjointe aujourd'hui, l'Association éthiopienne d'évaluation, le ministère de la Planification et du Développement et l'Association africaine d'évaluation ont décrit cet événement comme une occasion de saluer les réalisations de l'AfrEA, de célébrer ses contributions au développement de l'Afrique et de tracer la voie pour l'avenir.

L'anniversaire sera célébré sous le thème « Célébrer 25 ans d'excellence en évaluation ancrée en Afrique : Construire ensemble un meilleur avenir ».

Organisé en collaboration avec l'Association éthiopienne d'évaluation, le ministère de la Planification et du Développement et diverses autres parties prenantes clés, l'événement réunira plus de 300 participants.

Lors de l'événement, des responsables gouvernementaux, des évaluateurs, des décideurs politiques et des experts du développement sont attendus pour réfléchir à l'impact transformateur de l'AfrEA sur le suivi et l'évaluation en Afrique.

À l'occasion, la ministre d'État chargée de la Planification et du Développement, Tirumar Abate, a déclaré que cet événement était important pour le renforcement des capacités, soulignant le rôle crucial du renforcement des capacités institutionnelles.

L'événement comprend une grande ouverture de réflexion sur l'héritage et l'orientation future de l'AfrEA, ainsi que le lancement du « Manuel sur l'évaluation Made in Africa », a-t-elle noté.

Le président de l'AfrEA, Miche Ouedraogo, a déclaré que cet événement était essentiel pour réfléchir aux réalisations, renforcer les systèmes nationaux et discuter des perspectives d'avenir, éléments clés du développement de l'évaluation.

Des experts en évaluation du monde entier se réunissent pour célébrer le 25e anniversaire de l'AfrEA et partager leurs expériences respectives.

Le président de l'Association éthiopienne d'évaluation, Dereje Mamo, a quant à lui déclaré que cet événement serait essentiel pour partager les meilleures expériences des autres et jouerait un rôle crucial dans les efforts de renforcement des capacités.

L'AfrEA a été fondée en 1999, en réponse à l'appel croissant de l'Afrique pour le plaidoyer, le partage d'informations et le renforcement des capacités avancées en matière d'évaluation.