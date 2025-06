Ile Maurice: Pension à 65 ans - Lobine et Juman rompent les rangs

Alors que la décision de repousser l'âge de la retraite à 65 ans continue de faire grincer des dents, deux voix issues des rangs de la majorité parlementaire s'élèvent pour dire non. Khushal Lobine, leader des Nouveaux Démocrates, et Ehsan Juman, député du Parti travailliste, ont chacun pris la parole sur les réseaux sociaux pour exprimer leurs réserves face à une mesure qu'ils jugent injuste et déconnectée des réalités de la population. En s'opposant au report de l'âge de la retraite à 65 ans, Khushal Lobine s'aligne sur le sentiment grandissant d'injustice ressenti dans la population. Mais ce qui frappe davantage, c'est que cette prise de position émane d'un membre de la majorité. Il précise toutefois que cette déclaration est faite en son nom propre, et annonce qu'un débat interne, au sein de son parti, sera lancé «en temps et lieu».

Le député de la circonscription n°15 déclare sans détours : « Soutien pou bann pansioner bizin reflekte larealite lavi dimounn, pa zis enn desizion lor papie. Ena inn travay depi zenn, dan bann kondision bien difisil. Ena madam ki finn sakrifie zot lavi pou elve zot zanfan ek soutenir zot lakaz. Zot tou merit nou respe. Zot merit zot pansion a 60 an.»

Il propose une réforme en profondeur du système de pension, articulée autour d'un âge de la retraite à deux vitesses. Une approche qu'il qualifie de «pli zis, pli responsab ek pli imin». Dans sa vision, les femmes au foyer, les travailleurs manuels, ainsi que tous ceux qui ont intégré le monde du travail très jeune doivent conserver leur droit à une pension complète à 60 ans. En revanche, les citoyens bénéficiant d'une situation professionnelle stable et d'un revenu confortable pourraient choisir une pension réduite à 60 ans ou opter pour une retraite complète à 65 ans. «Nou bizin osi pran an konsiderasion bann ki swazir kontinie travay ziska 65 an...»

Le député rouge Ehsan Juman s'invite lui aussi dans le débat brûlant sur le relèvement de l'âge d'accès à la Basic Retirement Pension (BRP), de 60 à 65 ans. Dans une publication sur sa page Facebook, le député de la majorité exprime clairement ses réserves : «Konsernan laz retret, mo fermeman dakor ki ogmant li pa enn opsion.»

Reconnaissant que le Premier ministre et le ministre des Finances agissent selon une vision à long terme, Ehsan Juman appelle néanmoins à davantage de réflexion collective et de transparence dans cette réforme cruciale : «Mem si Premie minis ek minis de finas pa pe get popilarite politik me plito lavenir, mo sigzer met an plas enn komite indepandan pou reegzaminn tou opsion dan transparans, konpetans ek respe pou lepep.» Le député rouge conclut son message par un appel au dialogue et à l'écoute, en réaffirmant sa confiance dans la capacité du chef du gouvernement à entendre les doléances citoyennes.