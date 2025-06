Ile Maurice: Une coopération accrue souhaitée entre la Finlande et le pays dans le domaine éducatif et touristique

Pekka Juhani Metso, ambassadeur de la République de Finlande, avec résidence à Pretoria en Afrique du Sud, a présenté ses lettres de créance au président de la République, Dharam Gokhool, le vendredi 6 juin, à la State House. Cette rencontre a été marquée par un dialogue très productif et constructif au cours duquel les relations durables entre les deux pays, établies depuis 1973, ont été examinées. Diverses pistes visant à renforcer et à élargir les partenariats bilatéraux ont également été discutées.

Étant donné que Maurice et la Finlande sont toutes deux déterminées à relever les défis mondiaux posés par le changement climatique, des discussions ont eu lieu concernant la nécessité d'un protocole d'accord (MoU) visant à renforcer la collaboration en matière de conservation des forêts et des écosystèmes agricoles.

Un vif intérêt a également été manifesté pour la promotion d'une coopération accrue dans le secteur de l'éducation, compte tenu notamment du système éducatif exemplaire de la Finlande et de l'importance qu'elle accorde au développement holistique. Une proposition a été présentée concernant les possibilités d'échanges et de partage des connaissances, en particulier dans le cadre d'initiatives nationales axées sur la réforme et l'innovation en matière d'éducation.

Au cours de la réunion, le président Gokhool a également évoqué les possibilités de collaboration entre la Finlande et le ministère des Technologies de l'information, de la communication et de l'innovation, dans le but de créer un cadre pour le développement de solutions numériques. Il a confirmé que la nécessité d'un protocole d'accord était en cours d'évaluation dans ce contexte. De plus, les deux dignitaires ont discuté de l'importance des initiatives de marketing stratégique visant à renforcer les échanges touristiques entre Maurice et la Finlande, ainsi qu'à favoriser des liens culturels plus étroits.

Quelques plus tôt, c'était au tour de l'ambassadrice vietnamienne Tran Thi Thu Thin de présenter ses lettres de créance au président Gokhool. La diplomate a transmis les salutations et les félicitations sincères du président Luong Cuong au président Gokhool à l'occasion de son investiture, ainsi que l'invitation du dirigeant vietnamien au président Gookhool à se rendre prochainement au Vietnam. Elle a également exprimé son souhait que le président et le gouvernement mauriciens continuent à soutenir la communauté vietnamienne, qui réside, étudie et travaille à Maurice, contribuant ainsi au renforcement de l'amitié entre les deux nations.

Lors de cette rencontre, les relations amicales et bilatérales de longue date ont été évoquées. Les deux dignitaires ont examiné les possibilités de renforcer davantage leur partenariat stratégique, compte tenu du potentiel considérable inexploité pour améliorer les relations commerciales, avec notamment la possibilité pour Maurice de servir de porte d'entrée stratégique vers le continent africain pour les entreprises vietnamiennes. Le Vietnam et Maurice, qui ont établi des relations diplomatiques depuis1994, ont un potentiel de coopération considérable, même si leurs échanges commerciaux bilatéraux restent modestes.

Le potentiel d'entrée des produits mauriciens sur le marché de l'Association des nations de l'Asie du Sud-Est a également fait l'objet de discussions. Compte tenu de la compétence reconnue du Vietnam dans l'aquaculture et les exportations de poisson, le renforcement de ce secteur crucial à Maurice grâce à la signature éventuelle d'un futur protocole d'accord, ainsi que la collaboration en cours dans d'autres domaines importants tels que les produits pharmaceutiques, les technologies de l'information, le tourisme, l'éducation et l'agriculture, étaient également à l'ordre du jour des discussions.

Au cours de cette rencontre, le président Gokhool a exprimé sa gratitude envers le Vietnam pour son soutien indéfectible aux efforts légitimes de Maurice visant à obtenir la souveraineté totale sur l'archipel des Chagos. Il a également mentionné que Maurice envisageait de soutenir la candidature du Vietnam à un poste de juge au Tribunal international du droit de la mer.