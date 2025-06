Madagascar: Fête nationale - Débat autour du feu d'artifice au lac Iarivo

Le feu d'artifice du 25 juin aura lieu au lac Iarivo, à Ivato. Ce changement suscite des avis partagés parmi les habitants.

La fête nationale s'annonce haute en couleurs, mais aussi source de débat. Cette année, le traditionnel feu d'artifice du 25 juin, qui illumine habituellement le ciel au-dessus du lac Anosy, sera exceptionnellement tiré depuis le lac Iarivo, à Ivato. Une décision qui suscite des avis partagés parmi les habitants de la capitale.

Pour certains, ce déplacement est une initiative bienvenue. « Avec ce déplacement, les malades pourront être tranquilles. Il y a des hôpitaux autour du lac Anosy, et les feux d'artifice causaient souvent des nuisances », affirme Alexis Fiadanana, qui soutient cette nouvelle organisation. Les habitants d'Ivato, eux, saluent ce choix avec enthousiasme. « C'est une belle surprise pour nous. D'habitude, ces festivités sont toujours concentrées en centre-ville. Cette fois, on se sent un peu plus concernés », confie Narindra Rakotoarisoa, une jeune résidente.

Difficultés

Cependant, cette décision ne fait pas l'unanimité. « Nous avons toujours assisté aux feux d'artifice, le 25 juin. Cette année, ce ne sera pas possible. C'est trop loin pour nous », déplore une mère de famille d'Ambatofotsy Gara Atsimondrano, soulignant les difficultés d'accès au nouveau site. Si beaucoup reconnaissent que ce spectacle pyrotechnique reste un moment fédérateur et festif, d'autres regrettent que l'éloignement prive de nombreuses familles de cette tradition. Le lac Iarivo, situé en périphérie de la capitale, reste en effet peu accessible, notamment pour les familles avec de jeunes enfants ou sans moyen de transport.

Ce changement, bien qu'il réponde à des préoccupations sanitaires et logistiques, soulève aussi des interrogations sur la circulation le jour J. Une source au sein de l'Agence des transports terrestres se veut rassurante : « Nous sommes actuellement en pleine phase d'organisation. Les détails seront communiqués dès leur finalisation ». Entre amélioration du cadre et sentiment d'exclusion, le feu d'artifice 2025 s'annonce sous le signe de la lumière... et du débat.