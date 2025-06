Madagascar: Moto - Enduro Ambato - Première victoire pour Marco Preve

Au sommet. Le pilote classé deuxième à l'Enduro Sherco à Ambohidratrimo à la mi-mai, Marco Preve a grimpé d'une marche et s'est hissé sur la plus haute marche du podium à la course d'endurance « Ambato High Tech ». Cette course d'endurance de 2H30 qui s'est déroulée à Ambatondrazaka samedi compte pour la quatrième manche du championnat de Madagascar d'enduro.

Dans la catégorie MX1, Marco a franchi en premier la ligne d'arrivée en réalisant 22 tours avec le meilleur tour de 6:36,831. Le vainqueur de la précédente manche, Miadantsoa Razafinarivo s'est contenté cette fois de la seconde place. Il a réalisé le deuxième meilleur tour de 6:38,402. Leader au championnat à l'issue de la troisième manche, Finaritra Razafindrakoto conserve la troisième place à Ambatondrazaka en effectuant lui aussi 22 tours. Miaro Razafimahefa termine quatrième au classement général et premier dans la catégorie MX2. Il a bouclé 21 tours et a réalisé le meilleur tour de la catégorie (7:08,966). Il a été talonné de près par son principal rival, Stark Elvis.

Le multiple champion des vétérans 2, Tarzan Makboul reste intouchable dans sa catégorie et classé sixième au général. Danny Hervol, premier chez les vétérans 1 finit 7e au général et Olivio Ratefiarison, leader des amateurs se trouve au huitième rang. Le premier des juniors, Croft Rowan n'a pu faire mieux que la 20e place en effectuant 9 tours. La cinquième et prochaine manche « Gas Gas Antsirabe » aura lieu le 12 juillet.