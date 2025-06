Congo-Kinshasa: Grand Kasaï - Des milliers d'enfants échappent encore à la vaccination

Dans les provinces du Grand Kasaï, la couverture vaccinale reste largement en dessous des normes recommandées, exposant des milliers d'enfants à des maladies évitables.

Le constat a été fait par le Dr Placide Kayombo, coordonnateur régional de l'Association pour le bien-être familial et la naissance désirable, dans une interview accordée à Radio Okapi le 04 juin dernier. « Le Kasaï Oriental, la Lomami et le Sankuru font partie des zones les plus touchées. La proportion d'enfants non vaccinés ou sous-immunisés y est préoccupante », a-t-il déclaré.

Ce déficit vaccinal s'explique par plusieurs facteurs structurels et sociaux : manque d'infrastructures sanitaires, mouvements fréquents de populations, mais aussi désinformation persistante autour de la vaccination.

Face à cette réalité, le gouvernement congolais, appuyé par ses partenaires techniques et financiers, redouble d'efforts. Des campagnes spéciales sont menées pour renforcer la vaccination de routine, sensibiliser les communautés et rétablir la confiance dans les services de santé. « Nous travaillons à rendre les services de vaccination plus accessibles, mobiles, et adaptés aux réalités locales », précise Dr. Kayombo. Il insiste également sur le rôle crucial de la sensibilisation pour contrer les rumeurs et renforcer l'adhésion des parents aux programmes de vaccination.