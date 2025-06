Madagascar: Ecole de pharmacie de Mahajanga - Formation sur la pédagogie appliquée à la santé

Pendant trois jours, deux enseignantes de l'Université Marie et Louis Pasteur (UMLP), venues de Besançon, en France, ont animé une formation initiée par l'École de Pharmacie de l'université de Mahajanga.

La formation était dédiée à la pédagogie appliquée à la santé et organisée dans le cadre du programme de mobilité des enseignants du projet Erasmus+. Le Dr Céline Bouvier et Emmanuelle Born, toutes deux enseignantes à l'UMLP, sont ainsi venues partager leur riche expertise pédagogique dans le domaine de la santé. « Leur présence illustre l'importance stratégique accordée à cette initiative, à la fois sur le plan académique et professionnel », souligne le représentant du président de l'université.

Cette formation s'adressait aux enseignants-chercheurs des différentes structures de formation en santé de l'université, telles que la Faculté de Médecine, l'Institut d'Odontostomatologie tropicale de Madagascar, l'École de Pharmacie, l'École Vétérinaire, ainsi que la Faculté des Sciences, des Technologies et de l'Environnement (FSTE). Elle représente une opportunité unique de renforcement des compétences pédagogiques, ainsi qu'un espace d'échange autour de pratiques innovantes.

La cérémonie d'ouverture, qui s'est tenue dans la salle de conférence Kakal de l'université, a rassemblé plusieurs personnalités académiques, dont le directeur de cabinet de la présidence de l'université, le représentant du président, le doyen de la Faculté de Médecine, ainsi que la directrice de l'École de Pharmacie

Le président de l'Université de Mahajanga, le Pr Blanchard Randrianambinina, a reçu l'équipe de l'École de Pharmacie et les deux intervenantes de l'UMLP, à l'issue de l'ouverture officielle, mardi. La rencontre visait à renforcer les liens de coopération et à envisager de nouvelles perspectives collaboratives. Les participants à la formation ont tenu à souligner la valeur de cette initiative et le privilège d'être accompagnés par deux intervenantes de haut niveau.