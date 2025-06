Madagascar: Droit - Le travail des enfants prolifère

Madagascar a marqué la journée mondiale contre le travail des enfants, hier. Plusieurs initiatives sont lancées pour éradiquer ce fléau dans le pays.

Le combat contre le travail des enfants est loin d'être gagné à Madagascar. La Plateforme de la société civile pour l'enfance (PSCF) a souligné qu'il est encore largement répandu dans le pays et touche plusieurs secteurs de travail. « Il ne concerne pas uniquement les secteurs d'extraction minière. Mais il y a aussi des enfants qui travaillent sous forme d'esclavage moderne en tant que travailleurs domestiques au niveau des ménages. D'autres exercent les pires formes de travail, notamment l'exploitation sexuelle », a déclaré Maria Raharinarivonirina, présidente de la PSFC, hier, dans le cadre de la journée mondiale contre le travail des enfants qui s'est tenue au Centell Antanimena.

Selon le MICS 2018, à Madagascar, 47 % des enfants âgés de 5 à 17 ans travaillent, souvent dans des conditions dangereuses et inappropriées à leur âge et à leur développement. Les régions Haute Matsiatra (65 %) et Androy (62 %) en sont particulièrement touchées, selon la même source. La pauvreté, les traditions culturelles, le manque d'éducation et l'exploitation sont autant de facteurs qui poussent les enfants à travailler dès leur plus jeune âge, estime Maria Raharinarivonirina.

Initiatives

La PSFC lance un appel solennel à l'endroit de tous, pour éradiquer ces formes de violence faites aux enfants. Elle appelle l'État et les autorités à tous les niveaux à appliquer la loi, à sanctionner les auteurs de violences, mais aussi à lutter contre la pauvreté en facilitant l'accès au travail. Par ailleurs, elle invite également le secteur privé et les entreprises à cesser d'employer des enfants.

D'autres initiatives sont lancées pour lutter contre le travail des enfants. Un collectif d'influenceurs sportifs et artistiques va mener, pendant trois mois, une campagne de sensibilisation visant à prévenir et lutter contre le travail des enfants dans le secteur d'exploitation du mica à Madagascar, notamment à Antananarivo, Antsirabe et Tolagnaro, en partenariat avec Reako Consulting. Ce cabinet de consultance suggère qu'investir dans l'éducation, soutenir les familles, impliquer les communautés et responsabiliser les entreprises sont autant de leviers pour briser le cycle du travail des enfants. « Mettre fin au travail des enfants n'est pas une utopie. C'est un engagement que nous devons porter collectivement, pouvoirs publics, société civile, entreprises, familles et citoyens. (...) En agissant dès aujourd'hui, nous offrons à chaque enfant une chance de vivre pleinement son enfance, d'apprendre, de rêver et de bâtir un avenir digne », selon Reako Consulting.