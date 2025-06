Madagascar: Kermesse et Exposition des FDS - Un pont entre la Nation et ses Forces Armées

Dans le cadre des célébrations du 65ème anniversaire du retour de l'indépendance et la création des forces armées malgaches, le stade Barea Mahamasina accueille actuellement la « kermesse des forces de défense et de sécurité» ainsi que l'exposition photographique retraçant l'histoire de la nation et de l'Armée Malagasy. Ouvert officiellement le 10 juin pour durer jusqu'au 19 juin, cet événement majeur offre une opportunité unique de rapprochement entre la population et ses forces armées, tout en honorant le riche passé du pays.

La cérémonie d'ouverture a été marquée par la présence de nombreuses hautes personnalités, soulignant l'importance de l'événement. Le général Lala Monja Delphin Sahivelo, ministre des Forces armées, était accompagné de dignitaires tels que le président du Sénat, le ministre de la Sécurité publique, et le ministre délégué auprès de la Gendarmerie nationale, ainsi que d'autres membres du gouvernement et de la présidence. La participation des plus hauts responsables militaires et sécuritaires, ainsi que des associations des épouses de militaires (FIVAMI), gendarmes (FIVAZA) et policiers (FIVAPOVA), a renforcé le caractère unificateur et familial de la manifestation.

Les visiteurs ont pu découvrir de nombreux stands présentant les équipements et les activités des FDS. L'exposition photographique a offert une rétrospective captivante de l'histoire de Madagascar et de ses forces armées sur 65 ans, mettant particulièrement en lumière les actions humanitaires des FDS en faveur des citoyens. Des stands dédiés aux associations d'épouses de militaires ont également illustré leur contribution à la communauté.

Un espace spécifique, le « Salon des Écoles », a retracé l'histoire des établissements de formation des FDS, avec l'objectif d'encourager la jeunesse malgache à s'engager au service de la nation. L'association des anciens du Service National des années 1990 a également partagé ses témoignages, inspirant ainsi les nouvelles générations.