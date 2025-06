Madagascar: Fanilo Festival - Un nouveau rendez-vous musical et culturel à Anosiala Andakana

Les environs d'Anosiala Andakana résonneront d'ambiance festive très musicale pour la Fête de la musique et la Fête de l'indépendance à venir.

Un nouveau concept de festival aura lieu au domaine d'Ilo Hotel dès le 21 juin prochain et ce jusqu'au 26 juin, le jour de la Fête de l'indépendance.

Il s'agit de la première édition du Fanilo Festival. Le choix du nom du festival n'est pas anodin. Fanilo signifiant « flambeau », l'événement ambitionne de mettre en lumière la fierté culturelle et l'éveil des talents des Malgaches dans un esprit de partage et de transmission. Il s'agit également d'un jeu de mots « Fan d'ILO », qui souhaite marquer l'attachement au site du festival, l »Ilo Hôtel, qui soit dit en passant, est un petit paradis, aux pieds de rizières verdoyantes. Il s'agit d'un domaine de 2 hectares situé à 25 km de la capitale, doté d'un parc aquatique, de chambres et de bungalows, d'espaces de bien-être et de nature propices à un festival immersif, à la fois festif et sécurisé.

Une programmation riche et diversifiée.

À l'affiche du festival, des artistes de renom mais également de jeunes talents qui n'ont rien à envier à leurs aînés, puisqu'ils excellent tout aussi bien dans leur propre registre.

Deux grandes scènes seront donc érigées, permettant d'accueillir au moins 2 artistes différents chaque jour du festival. Le jour de la Fête de la musique, le 21 juin, Samoela, le spécialiste des chansons à textes, et les « Kaiamba tena izy » ouvriront le bal pour des lives inédits dans un cadre idyllique. Le lendemain, ce sera au tour de Ljo et les sirènes de Ry Kiala Vazo de chauffer l'ambiance sur les deux scènes.

Ces dernières reviendront sur scène le lendemain encore, tandis que Dj Daddy se chargera de faire danser les festivaliers à travers un dj set déjanté. Par ailleurs, les activités et animations du mercredi 23 juin et du jeudi 24 juin seront dédiées à la jeunesse, à travers différents concours de slam, de danse et de chants.

À la veille de la fête de l'indépendance, le 25 juin, la traditionnelle session de lampions ou « arendrina » sera assez particulière dans le cadre de ce festival puisqu'elle se fera avec des artistes, dont Jaojoby, le roi du salegy, Steph Rambi le chanteur pop soul, et le romantique Njara Marcel, qui mettront chacun leur grain de sel.

Le 26 juin, le jour de la Fête de l'indépendance, Rajery donnera le ton de la fête dans une ambiance beaucoup plus traditionnelle. La scène sera aussi ouverte au public ce jour-là. Des fonds seront récoltés pour les associations locales qui prennent en charge des personnes vulnérables.

Immersion culturelle.

Les festivaliers ne risqueront, en aucun cas, de s'ennuyer durant les 6 jours de festival, entre spectacles, défilés culturels, talk-shows, concours de jeunes talents et une scène libre, sans oublier les ateliers de partage qui permettront aux fans de côtoyer et d'échanger avec les artistes, d'autant plus que la programmation proposée est intergénérationnelle.

Un village artistique et culturel avec pavillon culturel, rencontres et expositions permettra au public de se familiariser avec l'histoire des instruments traditionnels, aux influences musicales régionales et aux liens culturels entre les îles de l'Océan Indien.

Les festivaliers pourront également mettre en lumière l'artiste en eux sur la fresque des îles, une oeuvre collective évolutive réalisée chaque jour par les visiteurs, les enfants et les artistes autour des thèmes de la liberté, de la musique et de l'unité insulaire.

La billetterie pour l'événement est déjà disponible sur Ticketplace.io et les différents points de vente dédiés.