Ile Maurice: Rajiv Servansingh arrêté

Rajiv Servansingh, ancien directeur général de la State Trading Corporation (STC), a été arrêté ce 13 juin au matin par des officiers de la Financial Crimes Commission (FCC). L'ancien haut cadre est provisoirement inculpé sous la Prevention of Corruption Act, pour l'infraction de « public official using his office for gratification for another person ».

Cette arrestation intervient dans le cadre d'une enquête liée à l'attribution du contrat de fourniture de white oil pour la période allant du 1er août 2023 au 31 juillet 2024. Ce marché public aurait été attribué à la société Mercantile & Maritime Investments Ltd, grâce à l'intervention présumée de Rajiv Servansingh.

Il doit être traduit devant la cour de district de Rose-Hill dans le courant de la journée. L'enquête de la FCC se poursuit.