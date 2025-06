Madagascar: Ambassade des États-Unis - Formation internationale pour une centaine de professeurs d'anglais

Ce programme de formation s'inscrit dans une démarche d'amélioration de la qualité de l'enseignement de l'anglais à Madagascar, de renforcement des compétences des enseignants et d'ouverture à des opportunités de réseautage au niveau national et international.

Deux jours de formation internationale pour plus de 100 professeurs d'anglais venant des quatre coins de la Grande île, ont débuté, hier, à l'hôtel Carlton. Il s'agit d'un programme de formation initié par l'ambassade des États-Unis à Madagascar, mis en oeuvre en partenariat avec l'Association des Enseignants d'Anglais (ELTA) de Madagascar, et financé par le Département d'État américain. Placée sous le thème « Autonomiser les formateurs à travers l'innovation pédagogique et le leadership », la formation vise à améliorer la qualité de l'enseignement à travers l'introduction de méthodes pédagogiques innovantes, et à encourager la collaboration entre les enseignants.

Rencontre avec des experts

Durant ces deux jours de formation auront lieu des ateliers pratiques, des discussions de groupe, ainsi que des présentations animées par des experts, fondées sur les meilleures pratiques en enseignement de l'anglais. Au programme : des rencontres avec d'éminents experts venant des États-Unis, de Madagascar et d'autres pays, entre autres, la responsable régionale des programmes d'anglais, des English Language Fellows d'Afrique australe, des spécialistes américains de la langue anglaise, ainsi que des représentants d'ELTA Afrique, d'ELTA Madagascar et de la TESOL International Association.

Engagement

« Ce programme s'appuie sur l'engagement de longue date de l'Ambassade des États-Unis à promouvoir le développement professionnel des enseignants d'anglais à travers Madagascar », souligne l'ambassade des États-Unis. Ces six dernières années, plus de 3000 enseignants d'anglais issus de diverses régions du pays ont pu bénéficier de formations de haute qualité, avec le soutien des États-Unis. Ces formations ont permis d'améliorer les méthodologies d'enseignement, de favoriser l'apprentissage centré sur l'élève et d'élargir l'accès aux ressources dans les écoles, les universités et les espaces d'apprentissage communautaires tels que les clubs d'anglais et les associations d'enseignants.

Réseau

Toujours dans le cadre de sa démarche de soutien à l'amélioration de l'enseignement de l'anglais, l'ambassade des États-Unis a apporté un appui majeur dans la création d'ELTA Madagascar en juillet 2024. La formation qui se tient au Carlton actuellement, permettra à cette association nationale d'enseignants d'anglais d'élargir son réseau de membres, de renforcer sa présence dans toutes les régions du pays, et de développer des programmes solides dirigés par les enseignants.