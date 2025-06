Madagascar: RSE - Deux écoles rénovées grâce à Ravinala Airports et TotalEnergies

L'EPP Ivato Base et l'EPP Andafiavaratra à Antananarivo ont récemment bénéficié de rénovations majeures et d'un équipement en mobilier scolaire durable. Cette initiative, fruit d'un partenariat entre Ravinala Airports et TotalEnergies, s'inscrit dans une démarche de responsabilité sociétale combinant éducation et recyclage plastique, avec le soutien du ministère de l'Éducation nationale.

À Ivato Base, un bâtiment colonial a été restauré : toiture, peinture, ouvertures et tableaux noirs ont été refaits. Les deux salles rénovées accueillent 158 élèves et 4 enseignants. À Andafiavaratra, une salle a été transformée en bureau administratif, une autre en salle préscolaire. Un puits a été remis en service, l'aération optimisée et des portes, issues de l'ancien terminal d'Ivato, réutilisées.

Ces améliorations profitent à 188 élèves et 6 enseignants. Le mobilier provient de déchets plastiques recyclés : 2 579 kg collectés par Ravinala Airports et 1 920 kg par TotalEnergies. Transformés par ANDAO COMPANY, ces plastiques ont donné naissance à du mobilier scolaire conçu pour durer plus de 20 ans. Ivato a reçu 25 tables-bancs financés par TotalEnergies, tandis que Ravinala Airports a fourni un kit préscolaire. Ce projet exemplaire illustre la force des partenariats public-privé. Les entreprises appellent d'autres acteurs à s'engager pour un impact durable en faveur de l'éducation et de l'environnement à Madagascar.