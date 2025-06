Ile Maurice: Vanessa Julienne lance Sport Events Mauritius

Après avoir occupé le poste d'Events Manager pendant dix ans au sein d'une compagnie, Vanessa Julienne a décidé de se mettre à son compte. En effet, elle vient de lancer sa propre co pagnie d'organisation d'événements sportifs, Sport Events Mauritius. Son premier événement sera le Trail de l'Est, qui réunira 1 000 participants ce samedi, 14 juin.

«J'ai vécu une belle aventure pendant 10 ans en tant qu'Events Manager au sein d'une compagnie à Maurice. Nous avions commencé avec un seul événement en 2015 pour passer à plus de 40 ! J'ai eu le privilège de travailler aux côtés d'une équipe incroyable, des organisateurs dévoués et des athlètes passionnés. Ensemble, nous avons relevé des défis, célébré des victoires et donné vie à des événements sportifs d'une manière que je n'aurais jamais imaginée. Les activités sportives, que j'aime profondément, ont été pour moi une source de concentration, de joie, de défis et, surtout, d'amitié», indique Vanessa Julienne.

Pour notre interlocutrice, le sport a cette capacité unique d'unir les personnes, de briser les barrières du statut économique, des origines sociales et raciales. «J'ai clos un chapitre et je suis enthousiaste à l'idée de relever de nouveaux défis et de saisir de nouvelles opportunités», confie-t-elle. C'est ce qui a motivé Vanessa Julienne à lancer sa propre compagnie. «Je suis une passionnée de sport depuis toute jeune. Je suis née en Afrique du Sud et j'ai été initiée au sport à l'école Ste Catherine à Empangeni. J'ai pratiqué l'athlétisme, le cross-country et la natation. Quand j'avais 13 ans, ma famille est venue vivre à Maurice et j'ai fréquenté le collège de Lorette de Curepipe que j'ai représenté aux Intercollèges. Quand je suis repartie en Afrique du Sud pour mes études universitaires, je n'ai pas fait de sport pendant un moment. Je suis ensuite rentrée et je me suis mariée et nous sommes allées vivre à Madagascar pendant 9 ans et j'ai eu trois enfants», relate-t-elle.

Quand Vanessa revient à Maurice en 2007, elle se met à la pratique du cyclisme. Elle roule au sein du « groupe des tontons », qui se rencontrait tous les mardis et jeudis après-midi à Curepipe pour des sorties. «J'ai rapidement réalisé que la passion que j'avais pour le sport était toujours présente. Je me souviens encore de ces sorties. Je pense que c'est à cette époque que Christopher Lagane (ndlr : ensuite devenu double vainqueur du Tour de Maurice et du Tour de la Réunion et champion de Maurice) commençait à faire du vélo. Malheureusement, ces sorties ont cessé suite au décès tragique de notre ami, Jérôme Tennant, qui avait été heurté par une voiture (ndlr : à Nouvelle France en mai 2012). Je me suis alors mise au VTT. Habitant Pointe d'Esny, j'avais le terrain de jeu idéal pour le pratiquer en toute quiétude et avec mes amis Nadine Van Rensburg et Benoît Halbwachs notamment», se remémore Vanessa. Celle-ci commencera même à s'entraîner sérieusement et s'alignera à des épreuves au niveau national. Sa première course fut le Southern Tropical Challenge en 2014 en binôme avec Elizabeth Dalais. «Nous nous étions inscrites pour lever des fonds pour l'ONG Link To Life », rappelle notre interlocutrice qui avait pour entraîneur un certain Yannick Lincoln. Vanessa Julienne est d'avis qu'à l'île Maurice, il existe un besoin de professionnaliser le chronométrage des courses à pied et de cyclisme sur route. À travers son site internet https://sportevents.mu/, il est possible de s'enregistrer pour un événement sportif. Elle propose différents types de dossards pour les événements. Des dossards réutilisables pour les courses de ligue (achetés une fois et utilisés pour toutes les courses pendant l'année), des dossards personnalisés jetables pour une course ou utilisation de dossards loués pour une course (remis au participant et retournés à Sport Events après l'événement). « J'ai aussi fait l'acquisition de deux systèmes de chronométrage, le passive timing pour les trails et l'active timing pour le VTT, le cyclisme sur route et le triathlon », précise-t-elle.

Et c'est aussi avec l'objectif d'encourager les Mauriciens à faire du sport pour rester en bonne santé qu'elle a lancé Sport Events Mauritius en mars dernier. Le premier événement qu'elle organise est le Trail de l'Est ce samedi, 14 juin, avec 1000 participants.