«Au grand bar de l'éternité», comme chanterait Johnny (Halliday). Déjà à une époque, mais c'est d'ailleurs toujours le cas, je ne buvais que de la bière. Un rien dédaigneux, le pasteur Richard Andriamanjato se récria, «C'est une boisson de docker», tandis que je déclinai son rouge millésimé. M'en ouvrant à l'esthète Francisque Ravony, je fus surpris de le voir revenir quelque temps plus tard avec la carte de la brasserie du Lutetia, à Paris, me recommandant d'aller demander au pasteur si les prix pratiqués étaient à la portée d'un docker.

La THB, Three Horses Beer, est LA bière à Madagascar. Que, dans une épicerie, vous demandiez de la bière, et l'on vous servira d'office de la THB. Plus qu'un nom, c'est un générique. Les «autres», même au sein de la vaste famille des brasseries Star, doivent se faire un nom : Gold (blonde, blanche, 8°), Queens, ou plus récemment Beaufort.

Les bières importées doivent leur identité à leur exclusivité. Et d'abord tarifaire. Ce n'est pas dans une épicerie de quartier que l'on verrait de la Heineken ou de la Kronenbourg. Signe extérieur de leur « civilisation », outre « boutique-épicerie » et « boulangerie-sandwicherie », les bonnes stations-services proposent désormais quelques échantillons qui améliorent l'ordinaire : Walberg, La Chouffe, Angelo Poretti, Chimay, Maredsous... Dans une station Shell, j'avais même pu trouver une large gamme de Grimbergen : blonde, ambrée, rouge, triple d'abbaye, pale ale. Et dans telle autre Jovena, des Leffe (triple blonde et rituel).

L'autre soir, de gala, la THB s'afficha sous la coupole du palais d'Andafiavaratra. Cette «THB du Fahaleovantena» avait pris la précaution de s'inscrire dans le 65ème anniversaire du «retour» de l'indépendance, souveraineté qui avait précédé le malencontreux épisode de 1895-1896. Titrant «Alcool 6,5%» en si petits caractères que je n'y fis guère attention la première fois que j'en rencontrai en magasin. Et il fallut qu'une serveuse, en «CHR» (cafés, hôtels, restaurants qui oublient trop souvent le B des brasseries), le signale à ma langue qui n'avait absolument pas détecté l'upgrade de 5,4% à ce brassin spécifique.

Un peu à l'instar de la bière belge, inscrite depuis novembre 2016 par l'UNESCO sur la liste du «patrimoine culturel immatériel de l'humanité», la THB peut prétendre appartenir au patrimoine bistronomique malgache. Mais, pour certaines occasions, celles qui désirent se distinguer des vulgaires «THB tour» ou qui ne souhaitent pas la confusion avec les trop populaires «kermesses de la bière», bref pour ne pas faire docker, on souhaite une THB «de caractère» ou «de dégustation», à l'étiquette spécifique pour que le plumage exclusif se rapporte au ramage premium.