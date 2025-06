Tunisie: Région du MENA - Lancement de la société des praticiens pour une seule santé

Tunis s'apprête à accueillir, les 14 et 15 juin 2025, la conférence « Une Seule Santé » pour la région du Moyen-Orient et de l'Afrique du Nord. Au cours de la deuxième journée de cet événement majeur, le ministère tunisien de la Santé lancera officiellement la Communauté de Pratique « Une Seule Santé » pour la région.

Selon un communiqué du ministère de la Santé publié ce vendredi, le programme du deuxième jour de la conférence comprendra une table ronde sur les défis et opportunités de l'approche « Une Seule Santé » dans la région, ainsi qu'une session interactive axée sur son application dans les contextes nationaux et régionaux.

Cette deuxième journée marquera également le début d'un dialogue sur l'avenir de l'approche « Une Seule Santé » et le soutien apporté par le Quatuor - composé de l'Organisation Mondiale de la Santé (OMS), de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO), du Programme des Nations Unies pour l'environnement (PNUE) et de l'Organisation Mondiale de la Santé Animale (OMSA) - ainsi que par la Banque Mondiale, pour sa mise en oeuvre dans la région du Moyen-Orient et de l'Afrique du Nord.

Dix-sept pays de la région et 40 hauts responsables, dont 10 ministres représentant les secteurs de la santé, de l'agriculture et de l'environnement, participeront à cette conférence. Des directeurs généraux et des représentants des ministères concernés, ainsi que de hauts responsables des organisations des Nations Unies parrainant la conférence, seront également présents, comme l'a annoncé hier jeudi le président du comité scientifique de la conférence, Al-Hashemi Al-Wazir, lors d'une conférence de presse à l'Institut Pasteur dédiée à la présentation du programme et des objectifs de l'événement.

Les travaux de la conférence débuteront le samedi 14 juin à l'Académie Diplomatique de la capitale. L'ordre du jour comprendra une session ministérielle d'ouverture, suivie d'une table ronde sur l'application pratique du principe « Une Seule Santé » dans les contextes nationaux, ainsi qu'une session technique sur la résistance aux antibiotiques et une présentation des plans nationaux et des initiatives innovantes dans la région.