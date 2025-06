Algérie: Soirée artistique à Alger en hommage à l'artiste martyr Ali Maachi

Alger — L'Association cinématographique "Adwaa" a organisé, jeudi à Alger, une soirée artistique en hommage à l'artiste et militant Ali Maachi, à l'occasion de la Journée nationale de l'artiste, marquée par une présence distinguée de la famille cinématographique.

Dans son allocution, le ministre de la Culture et des Arts, M. Zouhir Ballalou, qui a pris part à cette soirée artistique, a souligné l'importance de cette commémoration qui, a-t-il dit, "établit un lien entre la mémoire nationale et le message artistique", rendant hommage au martyr Ali Maachi qu'il a qualifié de "modèle pour l'artiste engagé, incarnant par ses convictions et son art les plus nobles valeurs du combat national".

Mettant en avant "le rôle central qui incombe au cinéma algérien dans la préservation de la mémoire et la consolidation de l'identité", le ministre a appelé à "continuer à porter le flambeau à travers l'image, la caméra et la créativité", soulignant que le secteur du cinéma "connait aujourd'hui une dynamique nouvelle qui reflète l'orientation de l'Etat sous la conduite du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, en faveur de la promotion de la culture comme pilier du projet d'édification de l'Algérie nouvelle".

M. Ballalou a fait savoir que son département "s'emploie à finaliser les textes d'application de la loi sur le cinéma et à restructurer le secteur de manière à garantir un cadre professionnel clair pour les acteurs du domaine", particulièrement les techniciens, insistant sur "l'importance d'ouvrir le champ à la jeunesse et aux investisseurs privés dans le cadre d'une vision participative visant à faire du cinéma une force culturelle et économique porteuse de valeurs de la nation".

La soirée a été marquée par des prestations artistiques rendant hommage au martyr et reflétant le lien entre l'art et la mémoire nationale. Au terme de la manifestation, le ministre a pris part à la cérémonie de distinction d'artistes, en reconnaissance de leur apport et de leurs contributions à la scène culturelle nationale.